Alles wordt duurder, zelfs plassen!

Toch maar je jongeheer in een flesje hangen.

Ja hallo, moet dan alles duurder worden?! Ja, in principe wel. Sommige dingen heb je zelf in de hand. Letterlijk in dit geval als je een man bent. Knallen over de autobahn in je Porsche (of welk merk dan ook) betekent dat er ook een moment komt dat de blaas geleegd moet worden. In sommige gevallen kan dat geheel gratis bij een stop langs de autobahn. Bij een pompstation ben je vaak aangewezen op een betaald toilet van Sanifair. Je kunt er nog altijd voor kiezen om een boom op te zoeken, maar dat moet je lekker zelf weten. Dit laatste is overigens ook nog verboden in Duitsland.

Het bezoeken van een toilet bij een tankstation heeft zo zijn voordelen. Het is allereerst een stuk hygiënischer. Je hebt immers de mogelijkheid om je handen te wassen met zeep. Het tweede voordeel is dat je er een grote boodschap kunt doen. Het derde voordeel is dat het schoon is, maar dat laatste is sterk afhankelijk van de locatie. Sommige mensen lijken er een sport van te maken de boel zo smerig mogelijk achter te laten. Stelletje goorlappen!

Prijsverhoging Sanifair autobahn

Sanifair is de grootste aanbieder van betaalde toiletten langs de autobahn. Voor 0,70 eurocent mag je gebruik maken van de WC. Vervolgens krijg een waardebon van 0,50 eurocent om eventueel iets te kopen in de winkel van het tankstation. Daar komt verandering in. Ook schoonmaakmiddelen, wc papier en personeel zijn duurder geworden. En dat moet Sanifair weer doorberekenen aan u, de plasmeneer of mevrouw.

Het slechte nieuws is dat plassen und poepen langs de autobahn bij Sanifair een euro gaat kosten. Het goede nieuws is dat de waarbon ook is verhoogd naar 1 euro. Met een kleine bijbetaling kun je dan een flesje water kopen en opdrinken. Om vervolgens verderop weer te stoppen om te gaan plassen bij een toilet van Sanifair. Slimme jongens, die toiletboeren.