BMW i Vision Dee is emotionele auto

En dat laat de BMW i Vision Dee ook zien ook.

Automerken zijn maar vreemde entiteiten. De afgelopen jaren proberen velen zo min mogelijk aanwezig te zijn op autobeurzen. Daar hebben ze dan ook al tal van redenen voor. Denk aan excuses als: ‘De tijden veranderen, het milieu, nieuwe manieren om prospects te benaderen, we willen meer aandacht aan Wouter geven, hoge standprijzen, omslachtig’.

En weet je, dat zijn allemaal legitieme redenen. En wat doen automerken? Nou, die organiseren hun eigen evenementen of gaan gewoon naar niet-autobeurzen. Zo hebben de merken de CES ontdekt. Dat is de Consumer Electronics Show in Las Vegas en de grootste tech-beurs van de wereld. Automerken zien zich sinds Tesla dus ook als tech-merk en showen ze op tech-beurzen hun nieuwe waar.

Digital Driving Experience

In dit geval betreft het de BMW i Vision Dee. Dat is een volgend project in de lang lopende lijn van BMW i Vision-showauto’s. In dit geval is de auto niet vernoemd naar het vrouwelijke karakter uit de jeugd-documentaire It’s Always Sunny In Philadelphia. De naam staat voor Digital Emotional Experience. Nu denken sommige mensen bij een digitale emotionele ervaring aan iets heel anders dan een auto, maar in dit geval is het een auto.

Als je ‘m zo ziet, lijkt het alsof BMW alle historisch verantwoorde design-kenmerken bij het grofvuil gezet: geen dubbele koplampen, geen dubbele nieren en geen Hofmeister-knik. Maar de grille is nu plat en loopt over de gehele breedte. De dubbele koplampen zijn nu vierkant en de Hofmeister is iets meer uitgerekt. Wel is het een keurig en strak sedannetje. Met name schuin van achteren zijn de proporties erg goed gekozen.

Uiteraard is er ook een hele hoop technologie aan boord. De BMW i Vision Dee kan namelijk iets dat mijn zus niet kan: de auto kan zich emotioneel uiten. Ja, middels een speciale lak (E Ink) kan de auto met kleuren laten zien hoe ‘ie zich voelt. Een avatar van de bestuurder kan geprojecteerd worden op de ruiten. Vroeger zat daar de bestuurder die zijn emotie zat te uiten, maar dat is dus echt iets van 2022.

BMW i Vision Dee

In het interieur zijn alle knoppen ‘opgeruimd’ en vervangen door iets dat BMW de Mixed Reality Slider noemt die je op de tast kunt bedienen. De digitale knoppen noemt BMW ‘phygital’, een combinatie van physical en digital. Het digitale scherm is nu gewoon een HUD (head up display) dat over de volle breedte van de ruit wordt geprojecteerd. Ook het stuurwiel is voorzien van phygital-knoppen om het HUD te bedienen.

Volgens BMW kunnen we al snel kennis maken met een productiemodel met een dergelijk scherm. In 2025 moet het zover zijn. Dan moet de eerste elektrische auto van de Neue Klasse in de showrooms staan. Die kun je dan bestellen met zo’n enorm display.

Uiteraard hebben we de eerste beelden met Arnold Schwarzenegger voor je:

