Naar deze onthullingen kijken we uit in 2023

In 2023 gaan vele autofabrikanten wederom een aantal onthullingen doen, dus wij zetten onze hoogtepunten even op een rij.

Bij Autoblog houden we rond deze tijd van dezelfde lijstjes updaten, er zijn immers voldoende onderwerpen die elk jaar weer besproken kunnen worden. Zo krijg je van @willeme altijd de auto’s die ons gaan verlaten in het aankomende jaar. Dat is soms even een traantje wegpinken, helemaal omdat het meestal gaat om auto’s die geen directe opvolger krijgen.

Onthullingen 2023

Autofabrikanten zitten echter niet stil, dus mogen we elk jaar ook genoeg verwelkomen. De prognoses daarvoor deden we al voor 2021 en 2022, dus nu is 2023 aan de beurt. Het gaat dus om auto’s die we nog niet gezien hebben en dat ze in 2023 onthuld worden betekent lang niet altijd dat ze ook in 2023 al verkocht worden. We hebben geprobeerd er een bonte verzameling van te maken, al zijn er wat trends te spotten.

Lamborghini Aventador

Wie de lijstjes van vorige jaren heeft gevolgd, heeft nu waarschijnlijk een déjà vu. Dat klopt, we noemden de aankomende Lamborghini Aventador al voor 2021. Dat benadrukt een probleem wat deze lijst veel kent: wij hebben geen glazen bol. Een hoop werd inderdaad onthuld, maar ook een hoop bleef nog even achter gesloten deuren. Voor wat betreft onthullingen in 2023 durven we de nieuwe Aventador wel aan. Lamborghini heeft nu immers officieel de laatste exemplaren van de Ultimae geleverd en dat is écht de laatste, beloofd. Prognoses voor de nieuweling zijn niet echt veranderd: het wordt de volgende in de bloedlijn Miura-Countach-Diablo-Murciélago-Aventador, voor de naam moet je even de toreador-encyclopedie induiken. De auto houdt zijn V12 maar krijgt een hybride systeem, zoals de Sián.

Nissan Z Nismo (RZ34)

Volledige transparantie: als we de prognoses bekijken, wordt 2023 geen jaar voor petrolheads qua onthullingen. Autofabrikanten zullen natuurlijk graag de nadruk willen leggen op hun elektrische modellen dus we worden wellicht nog verrast, maar ook deze lijst wordt wellicht een beetje groen gekleurd. We willen dus even beginnen met een roetzwart gekleurde onthulling die helaas aan onze neus voorbij gaat: de Nissan Z Nismo. Op basis van de nieuwe Nissan Z, een mirakel dat het nog kan in 2022, gaat Nissan Motorsport ook nog hun plasje doen. Bij Nismo weten ze vaak net even dat lekkere ruige randje te geven aan de auto’s in de Z-serie, dus dat kan wel eens wat moois worden.

Renault 5

Renault bewees met Alpine dat een retro-ontwerp modern maken echt wel mogelijk is. Met de aankomende Renault 5 gaan ze dat kunstje opnieuw flikken. Wij verwachten een Ioniq 5-effect: dit ding is veel groter dan ‘ie op plaatjes lijkt. Toch krijg je voldoende leuke Renault 5-touches mee in deze elektrische hatchback. Nog leuker: er komt een bloedhete Renault 5 Alpine hot hatch. Ook elektrisch, maar dat klinkt als lol trappen. Wel vrezen we dat een auto als deze ons de volgende generatie Clio gaat kosten. Slik…

Hyundai Ioniq 5 N

Nu we het toch hebben over de Hyundai Ioniq 5, daar komt een leuke versie van. Oké, eigenlijk bestaat er al een leuke Ioniq 5 in de vorm van de Kia EV6 (GT), maar Hyundai en Kia bewijzen dat een auto op hetzelfde platform ook heel anders kan zijn. Wij kunnen ons bijvoorbeeld best voorstellen dat de styling van de Ioniq 5 doorslaggevend is. Bedenk daar andere bumpers en het Performance Blue N-kleurtje bij en je hebt een idee. Qua specs zal de auto op de EV6 GT lijken, dus verwacht 585 pk en een sprint in zo’n 3,5 seconden.

Volkswagen I.D. Aero en Passat (B9)

In het eerder genoemde lijstje van @willeme waarin de auto’s die ons verlaten worden behandeld, staan zowel de Opel Insignia als de Ford Mondeo. Waar het non-premium D-segment ooit het belangrijkste segment voor bijna elke fabrikant was, verwachten we voor de meeste overblijvers dat er een goed plan moet komen om de auto te blijven behouden. Volkswagen lost het op als volgt. Er komt een nieuwe Passat (B9), maar dan alleen als Variant. Liefhebbers van sedans dan wel liftbacks, die kunnen zich vinden in de productieversie van de I.D. Aero. Dit wordt een soort Passat én Arteon-opvolger, maar dan elektrisch. Volkswagens productieauto’s kwamen recent dicht in de buurt bij hun concepts en die I.D. Aero ziet er aardig gelikt uit. Bovendien komt ook daar op den duur een Variant van, dus laat maar komen.

BMW 5 Serie (G60)

Ook de Duitse drie gaan het weer gezellig krijgen, want alle drie gaan onthullingen doen voor 2023 in het E-segment. Toch hebben ze alle drie weer een eigen invulling aan het idee. We beginnen bij BMW, waar 2023 hoogstwaarschijnlijk het jaar is dat we de nieuwe 5 Serie (G60) te zien krijgen. Qua styling wordt het een soort mini-7 met het front van de nieuwe X1, maar interessanter is de modelvarianten. Er komt een standaardassortiment aan benzinemotoren, maar er komt veel nadruk op PHEV’s. Sterker nog, de M5 krijgt dezelfde S68 V8 met PHEV-power als de XM. Ook komt er een i5, een volledig elektrisch model. Alle varianten komen ook weer als Touring en volgens voorspellingen geldt dat zelfs voor de M5!

Audi A6 e-tron

Ook Audi draagt bij aan de onthullingen van 2023 met een E-segmenter. Er komt een nieuwe Audi A6. Tenminste, de huidige (C8) krijgt een kleine facelift. Audi gaat hun elektrische E-segmenter loskoppelen van het benzinemodel, dat wordt de A6 e-tron. Verwacht een Audi-esque twist op het Volkswagen-platform voor de hogere klasse, een soort verstandige e-tron GT zo je wil. De A6 e-tron Concept werd geteased als een Avant, dus ook Audi komt met een elektrische stationwagon. Sterker nog: er zit een RS6 e-tron in de pijplijn. Wel wordt duidelijk dat Audi de ‘gewone’ RS6 nog even blijft uitmelken.

Mercedes E-Klasse (W214)

Dan blijft enkel Mercedes over. Daar kunnen we eigenlijk heel kort over zijn: er komt geen elektrische E-Klasse in 2023. Die is er namelijk al in de vorm van de EQE. De W214 wordt dus eenzelfde evolutie zoals we die al zagen bij de nieuwe C-Klasse. Ietwat behoudende nieuwe styling, ‘normale’ aandrijflijnen maar natuurlijk wel met hybride en PHEV-ondersteuning. Ook lijkt het niet onwaarschijnlijk dat er een nieuwe AMG E63 komt. Idealiter zou deze net als de W213 dezelfde aandrijflijn krijgen als de AMG GT63 S, dan houdt ‘ie zijn V8 (met stekker) en heb je de ideale M5-concurrent. Wij vrezen echter dat de aandrijflijn van de C63 S E-Performance, een viercilinder PHEV dus, houdbaarder is.

Mercedes-AMG GT (C191*)

Om toch nog even wat leuks erbij te pakken: Mercedes-AMG wil ook nog één keer de AMG GT doen. Qua platform en motoren wordt dit simpelweg een SL Coupé en wij zouden niet kunnen garanderen dat speciale versies als de GT Black Series ook een opvolger krijgen. Wel is al meermaals rondom Stuttgart een gecamoufleerde AMG GT in de kleur Green Hell Magno met een achterspoiler gespot, dus een GT R durven we nog wel te voorspellen. Dat de 911-rivaal van Mercedes er weer komt, is best een beetje speciaal aangezien Mercedes erg op de groene tour is. Ook lijkt hij zijn V8 gewoon te houden: des te leuker. Qua styling gaat ook de AMG GT C191 (*de verwachte modelcode) meer evolutie dan revolutie worden.

Polestar 5

Polestar liet ons een tijdje geleden de Precept Concept zien als een voorbode op een elektrische sedan. Wederom laten ze zien dat goede styling echt helpt, want door de bloedmooie koets alleen al zou je hem willen. De Precept gaat bijna ongewijzigd in productie als de Polestar 5. In wezen krijg je een rivaal voor die aankomende BMW i5 en bijvoorbeeld een Mercedes EQE, op de bekende Volvo/Geely architectuur. Opvallend genoeg gaat Polestar de 5 naar verwachting binnenkort al onthullen, terwijl de Polestar 3 er nog maar net is en de Polestar 4 er nog tussen komt.