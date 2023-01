Wie herkent deze supercar op Marktplaats?

Hint: het is niet één van de vijf merken op de garagedeur.

Als je de bovenstaande auto voor je hebt staan bij het stoplicht zou het zomaar kunnen dat je geen idee hebt waar je naar kijkt. Toch is dit niet een sportauto van een of ander obscuur merk uit Spanje, maar ‘gewoon’ een McLaren.

Toegegeven, het is wel een heftig verbouwde McLaren. De auto heeft een extreem foute bodykit gekregen van het Duitse FAB Design, die de McLaren bijna onherkenbaar maakt. Het is je vergeven als je niet wist wat het was.

Het betreft dus een McLaren, maar de volgende vraag is: welk model? Als je denkt dat dit een 650S is heb je het mis. We zien weliswaar de koplampen van een 650S, maar volgens de advertentie gaat het om een MP4-12C.

Dat klopt ook met het bouwjaar: deze auto dateert uit 2013, terwijl de 650S pas in 2014 arriveerde. Deze auto heeft zodoende ook geen 650 pk, maar ‘slechts’ 625 pk. Dat zou in principe ook voldoende moeten zijn, laten we eerlijk wezen.

Het gaat dus in feite om een neppe 650S, met een überfoute bodykit en dito velgen. Arabieren zullen hier ongetwijfeld heel opgewonden van worden, maar in Nederland oogt de auto toch een beetje misplaatst.

Desalniettemin staat deze auto gewoon te koop in het Brabantse Nieuwendijk. De verkoper vraagt er op Marktplaats €199.740 voor. Even voor de goede orde: dat is aanzienlijk duurder dan de meeste andere McLaren 12C’s. Maar ja, dat zijn geen 1 of 1 FAB Design McLaren 12C’s.