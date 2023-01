Onderhoud elektrische auto helemaal niet goedkoper

We dachten dat het onderhoud voor elektrische auto’s veel goedkoper zou zijn. Maar dat is dus niet correct, of in elk geval niet helemaal.

Elektrisch rijden heeft een paar voordelen ten opzichte van een auto met conventionele verbrandingsmotor. Het is veel stiller aan boord, er is meer koppel en dat koppel staat ook nog eens direct beschikbaar. Mede daardoor vergeet je vaak het excessieve gewicht van EV: je kunt je namelijk soepeltjes door het verkeer loodsen.

Een ander voordeel is het onderhoud voor de elektrische auto. Die zou aanzienlijk lager zijn. Dat klinkt natuurlijk heel erg aannemelijk. Een verbrandingsmotor bestaat uit ongelooflijk veel onderdelen, evenals een transmissie. En in sommige gevallen hebben fabrikanten nog steeds moeite om te zorgen dat dat langer dan 5 jaar en 150.000 km meegaat. Een elektromotor heeft maar 1 bewegend deel en veelal geen transmissie. Dat scheelt een slok op de borrel qua kosten voor beurten, onderhoud en reparaties.

Niet helemaal correct

Maar wat blijkt, dat is niet helemaal correct. Dat zegt e-commerce bedrijf Epyx tegen Autocar Business. Epyx specialiseert zich in het kaart brengen van alle transacties op het gebied van beurten, onderhoud en reparaties.

Ze hebben diverse onderzoeken gedaan en dus ook diverse voorbeelden. In eerste instantie een kleine elektrische hatchback. Tijdens 3 jaar en (ongeveer) 50.000 km moest de auto gemiddeld 5.7 keer naar de garage en was deze 3.2 dagen van de weg. De kosten bedragen zo’n 490 euro.

Bij een hatchback met gewone motor moest de auto gemiddeld 5 keer naar de garage en was deze 4,5 dag van de weg, tegen iets lagere kosten: 467 euro. Er was dus geen onderhoudsvoordeel voor de EV. Ook met een grote SUV is er geen aantoonbaar voordeel voor een elektrische auto, alhoewel de kosten voor de elektrisch SUV lager waren.

Onderhoud elektrische auto’s

Het grootste voordeel was te zien bij de bedrijfswagens. Daarbij scheelt wel degelijk: ongeveer de helft qua onderhoud. Bij bedrijfswagens zijn de kosten een heel belangrijk onderdeel, dus hier is veel winst te behalen.

Zijn er dan nog een paar dingen om rekening mee te houden? Ja, volgens Epyx is het nog best lastig om alle cijfers met elkaar te vergelijken. Dat komt voornamelijk doordat men met een EV veel minder rijdt. Er zijn relatief weinig gevallen waarbij het kilometrage van een EV net zo hoog is als dat van een auto met een verbrandingsmotor.

Ook is er een verschil met kilometrages. Elektrische auto’s hebben in het begin grote voordelen qua kosten, maar als je aan de beurt met een EV, is het meteen heel erg duur. Dit terwijl de kosten van een auto met verbrandingsmotor geleidelijk hoger worden naarmate de kilometerstand stijgt.

Meer lezen? Deze personenbusjes zijn als MPV-vervanger te krijgen!