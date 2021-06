BMW iX is nu officieel (+ video) - Autoblog.nl

De BMW iX is niet alleen officieel, we stellen de elektrische auto meteen aan je voor in een video.

Toch lekker om de nieuwe iX meteen op beeld te zien. Dat is toch wat anders dan alleen wat foto’s. De Duitse autofabrikant zet de EV als een SAV (Sports Activity Vehicle) op de markt. En hoewel dat misschien lulliger klinkt dan SUV, is de iX alles behalve kattenpis.

BMW iX – prestaties

De nieuwe BMW iX heeft in de topuitvoering namelijk een systeemvermogen van 523 pk en 765 Nm koppel. Dat is de iX xDrive 50. Een stapje daaronder zit de xDrive 40 met 326 pk en 630 Nm koppel. Zoals je ziet in beide gevallen vierwielaandrijving, wat weer resulteert in vlotte sprinttijden. Het zijn geen Tesla-cijfers, maar met een 0-100 tijd van 4,6 seconden voor de xDrive 50 sta je niet voor aap bij het stoplicht. De xDrive50 doet hetzelfde trucje in 5,1 seconden. Een topsnelheid is niet genoemd, maar dat is ook niet zo heel relevant bij elektrische auto’s. De actieradius stort dan in en voor je het weet ben je op zoek naar een (snel)lader.

Er is ook een reden waarom deze uitvoeringen niet zo snel zijn als een Tesla. Er volgt nog een M Performance variant in een later stadium. Dat gaat de iX M60 zijn met meer dan 600 pk.

200 kW snelladen

Over laden gesproken. De BMW iX is uitgerust met een enorme 111,5 kWh batterij in de xDrive 50 en 76,6 kWh voor de xDrive40. Eerstgenoemde heeft een WLTP actieradius van maximaal 630 kilometer. Laatstgenoemde een actieradius van maximaal 425 km. Laden gaat met maximaal 200 kW voor de xDrive50, of 150 kW met de xDrive40.

Technologie

De BMW iX heeft een aluminium spaceframe in combinatie met veelvuldig gebruik van CFRP (carbon). Broodnodig ook, want met zo’n groot accupakket neem het gewicht natuurlijk flink toe. Het exacte gewicht van de iX blijven we je nog even verschuldigd.

Het uiterlijk is zoals we van de Duitse autofabrikant inmiddels gewend zijn. Controversieel met een enorme grille. Wat des te opvallender is met een elektrische auto. Zelf spreekt BMW over een minimalistisch design. Misschien dat ze nog even bij BMW in het woordenboek de betekenis van minimalistisch moeten opzoeken. De grille zit bomvol camera’s en sensoren voor allerlei veiligheidssystemen aan boord van de iX.

Interieur

Het interieur is anders dan we tot op heden van BMW’s kennen. Twee doorlopende schermen á la Mercedes bijvoorbeeld. Het gaat hier om een 12.3-inch en een 14.9-inch scherm. Tevens nieuw is het stuurwiel. Het scherm is overigens niet het enige wat gepikt is van Mercedes-Benz. De bediening voor de voorstoelen verloopt namelijk via knoppen op het deurpaneel.

In tegenstelling tot sommige andere merken is er nog wel een échte draaiknop. Niet alles is dus aanraakgevoelig bij de IX. Dat zal voor veel mensen een belangrijk pluspunt zijn.

BMW iX prijs en beschikbaarheid

De nieuwe BMW iX verschijnt in november. De Duitse autofabrikant heeft nog geen prijs bekendgemaakt. De prijsindicatie waar in de wandelgangen over gefluisterd wordt is rond de 85-90.000 euro. Daarmee bedient het merk de bovenkant van de markt met deze elektrische auto. BMW Nederland zelf echter heeft nog geen prijs vrijgegeven.