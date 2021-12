BMW iX xDrive40 rijtest video

Het nieuwe klapstuk van BMW, de iX en in deze rijtest video zie je wat deze elektrische auto je te bieden heeft.

Hij is groot, uitgesproken en komt met een pittig prijskaartje. De BMW iX is geen allemansvriend en doet zich ook niet voor dat te zijn. Sowieso heeft de Duitse autofabrikant er een handje vol van om zich van niets en niemand wat aan te trekken. We kunnen ons nog allemaal de discussies omtrent de grille van de 4 Serie voor de geest halen.

Is het dan The Next Big Thing, deze BMW iX? BMW zal ongetwijfeld zeggen van wel. In de praktijk valt dat gevoelsmatig wel mee. Het is overigens pas het tweede elektrische model van het merk. En daarmee bedoelen we, een auto met een platform dat van de grond af ontworpen is om volledig elektrisch te zijn. Waarbij niet een bestaande auto als basis is genomen, zoals bij de iX3 en het i4 wel het geval is. Na de i3 is de iX dus de tweede volbloed EV van BMW.

Er zijn twee varianten van deze elektrische auto. Wij reden met de instapper voor de rijtest video, een BMW iX xDrive 40. En daarmee komen we meteen bij een puntje van kritiek. Met een opgegeven actieradius van maximaal 425 kilometer WLTP verzet BMW niet de bakens. Let wel, we hebben het nog steeds over een auto van minimaal 87.000 euro. De iX xDrive 40 beschikt over 326 pk vermogen en 635 Nm koppel. Het accupakket van de BMW is netto 71 kWh groot.

Het topmodel ziet er op papier wel overtuigend uit, maar daar zit weer een ander prijskaartje aan. Dat is de iX Drive 50 met meer dan 500 pk, meer dan 600 km actieradius en een prijs van zo’n 108.000 euro.

In de rijtest video van de BMW iX komt een kritisch oordeel, in elk geval voor de xDrive 40, aan bod. Bekijk de video!