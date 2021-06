McLaren maakt het wel heel bont met deze 765LT - Autoblog.nl

De MSO-afdeling heeft de McLaren 765LT omgetoverd tot een kameleon. Maar dan niet eentje die op wil gaan in de omgeving.

Er worden tegenwoordig meer supercars dan ooit verkocht én supercars zijn meer dan ooit een middel om te patsen. Deze twee gegevens zorgen ervoor dat veel klanten de noodzaak voelen zich te onderscheiden van andere supercars. Voor fabrikanten is dat natuurlijk de ideale gelegenheid om hun clientele nóg meer geld uit de goedgevulde zak te kloppen.

McLaren heeft voor deze zaken een afdeling met de klinkende naam McLaren Special Operations. MSO maakt het vaak nog een stuk bonter – letterlijk en figuurlijk – dan de personalisatie-afdelingen van Ferrari en Lamborghini. Dat laten ze ook nu weer zien.

Om ten toon te spreiden wat ze in huis hebben is MSO los gegaan op de McLaren 765LT. Je weet wel, de extra heftige versie van de 720S. MSO heeft deze nu nog heftiger gemaakt. Op visueel vlak dan.

Daarbij heeft MSO zich weer gewend tot hun specialiteit: kameleonkleuren. Op een Ferrari of Lamborghini zou dit er al heel snel raar uitzien, maar bij de vloeiende designtaal van McLaren past het op een of andere manier wel. Deze 765LT heeft de kleur ‘Cerberus Pearl’ meegekregen. De zeer speciale lak neemt afhankelijk van de hoek, een blauwe, paarse, gouden en/of oranje tint aan.

Naast de bijzondere kleur heeft deze McLaren 765LT nog wat toevoegingen gekregen van MSO. De roofscoop zul je bijvoorbeeld op een standaard 765LT niet aantreffen. Hetzelfde geldt voor de rolbeugel achter de stoelen. Binnenin is de McLaren verder opgevrolijkt met oranje accenten die aansluiten op de remklauwen.

Uiteraard bemoeit MSO zich niet met de techniek. Dat is ook totaal niet nodig: met 765 pk en 800 Nm aan koppel is de 765LT capabel zat. De acceleratie van 0-100 in 2,8 seconden en van 0-200 in 7,2 seconden zegt genoeg. Maar ook in stilstand zal deze auto indruk maken. Dat kun je wel aan MSO over laten.