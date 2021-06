Supra A91 CF Edition is extra dik en speciaal - Autoblog.nl

Ah, een heuse Special Edition op basis van de Toyota Supra. Dat er maar mogen volgen zoals de Supra A91 CF Edition.

De spirituele opvolger van de BMW Z3 Coupé en Z4 Coupé loopt alweer een paar jaartjes mee. De auto heeft in de tussentijd wat updates gehad. Op sommige markten ging het vermogen iets omhoog (alhoewel de originele opgave van Toyota nogal bescheiden leek te zijn) en er kwam een Supra 2.0 met de M48-motor. Het scheelt wat qua performance, maar het scheelt ook enorm qua geld.

Er is nog geen facelift onderweg. Wel is er een Toyota Supra A91 CF Edition aangekondigd. Dit is een special edition die het nieuwe modeljaar luister bij moet zetten. De letters CF staan voor ‘Carbon Fibre’, oftwel koolstofvezel. We gaan geen prijzen uitreiken voor reaguurders die raden waarmee dit speciaaltje zich onderscheidt.

Meer carbon!

Inderdaad, meer carbon! De splitter, skirts, canards en spoiler zijn gemaakt van het peperdure goedje. De koolstofvezel extraatjes zien er niet alleen gaaf uit, volgens Toyota hebben ze ook daadwerkelijk een positief effect op de aerodynamische eigenschappen van de sportieve coupé. Volgens zijn makers is de wegligging van de Supra A91 CF Edition op hoge snelheid een stuk stabieler dan de normale versie.

Verdere hardware Supra A91 CF Edition

Ook stopt deze versie beter, dankzij een vernieuwde set Brembo-remmen. Uiteraard is AVS ook aanwezig, het actieve onderstel-systeem dat je naar wens kunt instellen. Ook is een actief differentieel aan boord, alhoewel er bewust niet gesproken lijkt te worden over sper-werking. Als kers in de appelmoes zijn er nog matzwarte 19″ velgen. Die zijn inmiddels toch alweer helemaal uit?

Alle versies van de Supra A91 CF Edition hebben de B58-motor onder de kap. Dat is een drieliter zes-in-lijn met 382 pk en 500 Nm. Er zullen 600 exemplaren van gebouwd worden, allemaal bedoeld voor de Noord-Amerikaanse markt. Wellicht dat de hardware later ook als accessorie te bestellen is. Opmerkelijk weetje, ondanks dat de auto in het wit wordt voorgesteld, kun je alleen kiezen uit zwart (Nocturnal) of babyblauw (Refraction).

