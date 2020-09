BMW komt met betaalbare hot hatch: de 128ti! - Autoblog.nl

Met betaalbaar bedoelen we dan: ten opzichte van de M135i.

Wilde je graag een BMW M135i (al dan niet geïnspireerd door Wouter), maar valt die net buiten het budget? Dan is er goed nieuws! BMW komt nu namelijk met een sportieve 1 Serie die wat zachter geprijsd is: de 128ti.

Als we naar de benzinevarianten kijken van de nieuwe 1 Serie dan zijn er momenteel twee opties: de 118i en de M135i. De eerste kost €33.404, de tweede kost bijna het dubbele met een prijskaartje van €60.662. Daar zit dus een gat dat bijna nog groter is dan de nieren van de 4 Serie. Gelukkig gaat dat gat binnenkort opgevuld worden. Dan hebben we het over de 1 Serie, niet over de 4 Serie.

BMW onthuld de 128ti nog niet officieel omdat ze nog druk aan het testen zijn op de Nürburgring. De Duitsers delen wel al foto’s en info. Voor de show hebben ze nog wat (tamelijk overbodige) camouflage op de auto geplakt.

De viercilinder van de BMW 128ti produceert dankzij een turbo 267 pk. 0 tot 100 km/u doet de rappe hatchback in 6,1 seconden. We kunnen daarom wel spreken van een hot hatch. De 128ti kwalificeert niet alleen als hot hatch omdat hij toevallig veel vermogen heeft. BMW heeft ook op andere manieren geprobeerd een sportieve auto neer te zetten.

De ophangingen en stuurinrichting zijn bijvoorbeeld volledig afgesteld op sportief rijgedrag. De 128ti ligt 10 mm dichter bij het asfalt. De auto krijgt standaard een achttraps Steptronic-automaat en een Torsen slipdifferentieel. Klinkt allemaal goed. Er is alleen wel een dingetje waar de puristen niet vrolijk van worden: de 128ti krijgt van BMW alleen voorwielaandrijving. De 128ti is 80 kg lichter dan de vierwielaangedreven M135i, dat dan weer wel.

De nieuwe sportieve variant van de 1 Serie zal in november van dit jaar op de markt komen.