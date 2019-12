BMW M135i xDrive: rijtest en video

Weg is het bijzondere recept van de 1-serie. Dat is jammer, maar krijg je er genoeg voor terug? Dat is de hamvraag.

De vorige generatie 1-serie (zoals mijn M135i) was de laatste der mohikanen. Het was uniek dat een compacte hatchback achterwielaandrijving had en als topmodel zelfs een zescilinder onder de kap. Heel gaaf voor de liefhebber, maar het is (voorlopig) helaas voorbij. We hebben er toch twee generaties van kunnen genieten, daarvoor moesten we het doen met de twee versies van de vreemde BMW 3-serie Compacts met afgehakte kont.

De business logica

BMW sorteerde al een tijdje voor om petrolheads de teleurstellende mededeling te gaan doen dat de nieuwe 1-serie een voorwielaandrijver zou worden. Zo zou uit onderzoek (wij zijn niet ondervraagd) dat kopers niet wisten of een BMW 1-serie voor- of achterwielaandrijving had, dus wat maakte het nu precies uit.

Vanuit zakelijk perspectief is het voor BMW logisch om naar voorwielaandrijving te switchen: het is goedkoper om te produceren en er is meer ruimte in de cabine te creëren. Die extra ruimte komt gedeeltelijk ook doordat er van een in lengte geplaatste motor is gegaan naar een dwars geplaatste motor.

Een ruimtewonder wordt de 1-serie overigens nog steeds niet, de meetlat moet erbij komen om de verschillen duidelijk te maken: achterin is de knieruimte met 33 mm toegenomen en de breedte op ellebooghoogte met 13 mm. Voorin is de breedte op ellebooghoogte zelfs met 42 mm toegenomen. De bagageruimte is met 20 liter gegroeid tot 380 liter; met omgeklapte achterbankleuning meet de bagageruimte 1.200 liter. Dat zijn allemaal geen baanbrekende verschillen, maar het helpt natuurlijk allemaal wel.

Drie diesels

In Nederland is de diesel duidelijk op zijn retour en in de rest van Europa is het ook niet bepaald het winnende motorconcept. Het blijft daardoor vreemd dat BMW (en de andere Duitse merken) er voor de nieuwe modellen nogal wat diesels uitpompen. Het wordt gedeeltelijk veroorzaakt doordat de ontwikkeling van een nieuw model enkele jaren duurt, maar het lijkt ook een onderschatting van de impact van dieselgate. Ongetwijfeld trekt BMW (en die andere fabrikanten) het wel weer dicht, maar voor nu betekent dat er maar twee benzinemotoren zijn om uit te kiezen.

Voor de diesels zijn er namelijk de 116 pk sterke 116d, de 150 pk sterke 118d en de 190 pk krachtige 120d. Qua benzine is er alleen de keuze uit de driecilinder 118i met 140 pk of de 306 pk sterke viercilinder in de M135i xDrive. Naar plug-in hybrides of volledig elektrische aandrijflijnen zoek je vergeefs in de prijslijst van de BMW 1-serie.

Meest krachtige BMW viercilinder ooit

Het is een prijs die op de paralympische spelen niet zou misstaan, want BMW verzet geen bakens met de output van de twee liter grote viercilinder met turbo. Al 10 jaar geleden haalde Mitsubishi de 400 pk met de Lancer en hedentendage kan je bij de Mercedes dealer een veel krachtigere viercilinder krijgen: vraag daarvoor naar één van de 45 AMG modellen.

De vierpitter uit de M135i verzet dus niet de bakens, maar eerlijk is eerlijk: het is wel een fijne aandrijflijn. De 306 pk en 450 Nm worden altijd via een automaat met acht verzetten naar alle vier de wielen geleid. De topsnelheid is uiteraard begrensd op 250 km/u en het sprintvermogen is ook prima: in 4,8 seconden staat 100 op de klok. Blok en bak zijn alert genoeg om in het dagelijkse verkeer je het goede gevoel mee te geven. Natuurlijk deed de drieliter zescilinder uit de vorige M135i het nog wat makkelijker door het extra slagvolume wat die had.

M135i rijeigenschappen

Als rijder van de vorige M135i (met achterwielaandrijving en zescilinder) is het op zijn minst even wennen aan wat ergens een volledig andere auto is. Grof gezegd was de vorige 1-serie een 3-serie hatchback en de huidige 1-serie een MINI met andere badges. In de basis gaat de kracht van de motor naar de voorwielen, maar de M135i krijgt altijd xDrive vierwielaandrijving. Om het “leed” wat te verzachten heeft BMW wel echt zijn best gedaan om er een leuke vierwielaandrijver van te maken. Ze gaan daarbij niet zo ver als Ford die zelfs een driftmodus voor de Focus RS had, maar de Einser is lekker agiel en toch ook hufterproof.

In het traditionele Nederlandse herfstweer wist ik één ding zeker: de nieuwe is onder die omstandigheden sneller als er bochten aankomen. Niet alleen er is meer grip, ook is het onderstel opgebouwd met mooiere componenten. In de vorige 1-serie was er best fors bespaard, met name op demping, voor de nieuwe is daar duidelijk meer geld naar toe gegaan. De M135i heeft weinig last van slechte wegdekken. De grip midcorner is prima, de tractie zelfs excellent. In aanvulling op de vierwielaandrijving heeft de M135i namelijk ook nog een Torsen-sperdifferentieel op de vooras. Heel soms voel je dat meehelpen, maar de overall indruk is van een auto die het vermogen (bijna) altijd makkelijk kwijt kan.

Dat maakt het ook weer wat saai, het gaat allemaal makkelijk. Ergens doet de M135i alles goed: de acceleratie is fenomenaal, het weggedrag superieur, het stuurgevoel is fijn, de feedback van de auto is fantastisch, de versnellingsbak is supersnel. Daar ligt het allemaal niet aan, maar er is ook niets wat er echt uitspringt of de M135i bijzonder maakt.

Interieur en spullen

Het is weinig verrassend, maar wel erg prettig. Net zoals bij de grotere broers is er geen revolutionaire andere indeling van het dashboard. Het iDrive scherm staat nog steeds middenop en wordt bedient via een touchscreen of via de bekende draaiknop bij de versnellingspook. Het is niet nieuw, maar het werkt wel erg fijn. Uiteraard is het systeem connected en kan worden bediend met spraakbediening.

Ook voor de actieve (en passieve) veiligheid heeft BMW het hele blik aan systemen weer opengetrokken, tot de standaarduitrusting behoren Collision Warning met voetgangersherkenning en City-remfunctie en Lane Departure Warning met actieve stuurcorrectie. Andere systemen zoals Active Cruise Control en Driving Assistant met Lane Change Warning, Rear Collision Warning en Crossing-traffic Alert zijn optioneel mee te bestellen.

Geheel volgens de laatste trends kunnen portemonnee en sleutels straks thuis blijven, zolang de mobiele telefoon maar wordt meegenomen. Met de optionele BMW Digital Key is de BMW 1 Serie via de smartphone te ver- en ontgrendelen. De motor kan worden gestart als de smartphone op de daarvoor bestemde plaats in de auto ligt.

Concurrentie en conclusie

De unieke positie die de 1-serie had als achterwielaandrijver is verdwenen en zeker de M135i komt daardoor stevige concurrentie tegen. Viercilinders met vierwielaandrijving zijn er al plenty: de Audi S3 is de grondlegger van het segment en zal vermoedelijk vernieuwd worden in het komende jaar. Hetzelfde geldt voor de Golf R, die zeker als Performance uitvoering wat meer karakter heeft dan de M135i. De Mercedes-AMG A35 lijkt nog het meest op de M135i: beiden zijn erg fijne auto’s, zonder dat je precies kan aanwijzen waardoor je er hebberig van wordt. De M135i is zonder meer een erg prettige auto, maar ook een tikje braaf. Wellicht iets te veel “een goede moeder voor je kinderen” dan de “vrouw waar je week in je knietjes van wordt”. Ik verwoord het nog netjes en je mag hier ook man en vader lezen, de boodschap blijft hetzelfde.

Qua prijzen lijkt de winst er ook nauwelijks: de nieuwe BMW 118i kost € 33.914, iets meer dan de vorige. De BMW M135iA xDrive is met een prijs van € 60.766 ook iets prijziger dan het uitgaande model, hoewel die als xDrive wel fors duurder was.

Komen we tot de moeilijke conclusie: de M135i xDrive lijkt ons geen opvolger voor de M140i, maar wel een fijn alternatief voor een Audi S3 rijder. Het is zeker een prettige auto, stiekem nog fijner dan ik vooraf had verwacht. De winst van de “ombouw” naar voorwielaandrijving is echter ook weer beperkt, financieel is voor de klant nauwelijks voordeel en echt meer ruimte is er ook niet.