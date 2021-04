Dähler 128tii is stiekem leuker dan de M135i - Autoblog.nl

De Dähler 128tii is misschien niet de ultieme BMW, maar het lijkt een geweldige Hot Hatch te zijn.

Het is eigenlijk de auto waarvan je niet mag ‘houden’ in zijn gaafste vorm: de BMW 128ti. Nu kunnen we op twee manieren kijken. Is het net zo leuk als een zes-in-lijn met achterwielaandrijving? Of is de auto in zijn soort heel erg goed? Er zijn zat voorwielaandrijvers die beter rijden dan een auto met achterwielaandrijving.

De BMW 128ti is in feite een soort kalere M135i met voorwielaandrijving. Waar de M135i een Golf R-concurrent is, is de 128ti een tegenhanger van de Golf GTI. En zoals de historie vaker heeft bewezen, is zo’n GTI vaak leuker om te rijden dan een R. Volgens de rijtest met de BMW 128ti oordeelde @Wouter dat het met de fun van de auto wel goed zit.

Dähler 128tii

Mocht je de 128ti nét even iets te timide vinden en de M135i xDrvie net iets te veel, is er een mooie tussenoplossing van Dähler. Het resultaat is een bijzonder smakelijk bommetje. De Dähler 128tii (jazeker, ze hebben er een historisch verantwoord i’tje toegevoegd) is sneller, ziet er dikker uit en gaat beter door een bocht.

Motor Dähler 128tii

Laten we beginnen met de motor. Het is bekend dat de 128ti een iets terug-getunede M135i motor heeft (in plaats van een gekieteld 120i-blok.). Daardoor heeft de Dähler 128tii geen 265 pk en 350 Nm, maar 313 pk en zelfs 500 Nm. Ter referentie, de M135i xDrive heeft 306 pk en 450 Nm. Volgens Dähler was meer mogelijk, maar hebben ze het even rustig aan gedaan, vanwege de betrouwbaarheid en om al het vermogen en koppel goed op de weg te krijgen. Standaard heeft de 128tii een mechanisch sperdifferentieel.

Schroefset

Wel hebben ze ervoor gekozen om de Dähler 128tii iets lekkerder te klinken. Dankzij een dikke (114 millimeter) dubbele pijp moet er net even wat meer auditief spektakel zijn. Het ziet er ook wat toffer uit. Voor een betere wegligging heeft de aangepaste Einser een nieuwe schroefset, die in hoogte instelbaar is. Ook de demping en rebound kun je aanpassen.

Spoilers Dähler 128tii

Mocht je een schroefset overkill vinden, een setje verlagingsveren (die afgestemd zijn op de adaptieve standaard-dempers van BMW) zijn ook beschikbaar bij Dähler. Qua wielen zijn er ultralichte gesmede 20-inch wielen. Standaard worden deze wielen voorzien van Michelin Pilot Sport 4S-banden. De verdere visuele aanpassingen zijn een nieuwe diffuser, achterspoiler, voorspoiler, sideskirts en een striping.

Prijzen zijn nog niet bekend.