Huh: de Nissan Z Proto is nu al compleet bejaard - Autoblog.nl

Volgens ons onderzoeksteam is hij namelijk helemaal niet zo nieuw, die Nissan Z Proto.

Het zal je vast wel eens opgevallen zijn: gloednieuw volgens de fabrikant betekent niet altijd dat alles helemaal opnieuw is ontworpen. Kijk maar naar de Golf 8, een nieuwe snuit en nieuwe achterlichten kunnen nog maar net verhullen dat een ruime meerderheid van de onderdelen gewoon van de Golf 7 gebruikt kon worden.

Nissan speelt vals

Maar geef VW eens ongelijk. Het zal menigeen aan hun derrière corroderen hoe nieuw een Golf is. Bij Nissans grote onthulling van vandaag verwacht je toch iets anders. De 370Z gaat namelijk ein-de-lijk afgelost worden door een nieuweling die voorlopig nog Z Proto heet. Dan verwacht je iets denderend nieuws, ze hebben immers elf jaar(!) de tijd gehad om die 370Z van een opvolger te voorzien. Dan verwacht je iets compleet nieuws en op het oppervlak is dat ook zo. Maar na nadere inspectie valt het toch vies tegen. Ja, de aandrijving op de achterwielen met de motor voorin is gelijk. Maar het gaat verder dan dat. Veel verder.

Arendsoog

Deze nadere inspectie is afkomstig van Autoblog detail-deskundige en expert op het gebied van, nou ja, een hoop: Willem, beter bekend als @willeme. Hij nam de Z en zijn voorganger eens ter vergelijking onder de loep. Overigens puur als observatie, niet om een keiharde analyse te maken. Ook Willem is maar een mens. Goed, dit is het resultaat van elf jaar inspanningen vanuit Nissan: zet je schrap.

Afmetingen en exterieur

Inspecteer deze beide plaatjes eens goed. Dat eenzelfde onderstel wordt gebruikt, dat snap je wel. Maar ook de wielbasis is identiek. Nissan zegt dat de Z Proto iets langer is, maar dat komt door de verlengde punt in de voorbumper. De deuren, daklijn, en algehele proporties zijn identiek aan de 370Z. Ook de daklijn en voorruit/A-stijlen lijken niet veranderd te zijn.

Verder bewijs daarvan wordt geleverd aan de achterzijde. De breedte is sowieso hetzelfde, communiceerde Nissan. De wielkasten van de Z Proto lijken minder uitgeklopt, maar dat komt door het lijnenspel: het is allemaal wat vloeiender in elkaar overgezet. Aan de achterzijde valt op dat de tankdop op dezelfde plek zit, ondanks een poging dat anders te laten lijken. De ronde bips van de 370Z is immers anders dan de hoekige retro-kont van de Z Proto. Kortom: ook dat zit allemaal precies op dezelfde plek. Er zitten zelfs sterke overeenkomsten in de plaatsing van de diffuser en uitlaten.

Interieur

Maar goed, gelukkig zit er in de Z Proto een flitsend en gloednieuw interieur. Toch?

Ja, het scherm is nieuw. En de tellerbak, nu een scherm, is nieuw. En vooruit, dat stuur komt ook niet uit de oude Z. En daar houdt het op. Focus je maar eens op een gedeelte van het interieur van de Z Proto, en maak de vergelijking met de 370Z.

De luchtroosters bijvoorbeeld: die in het midden zijn anders, maar komen ongeveer vanaf dezelfde plek. De knopjes om de airco mee te regelen, bijna krek eender. Versnellingspook: andere pookknop, verder hetzelfde. Middenconsole met links een fysieke handrem (sowieso bijzonder!) en rechts één bekerhouder, hetzelfde. De vage ovaalvormige roostertjes aan weerszijden van het dashboard zijn hetzelfde en de ronde luchtroosters en deurgrepen, helemaal hetzelfde. Ook de drie tellertjes bovenop het dashboard is een sterk staaltje recycling.

The list goes on

Zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar dat is eigenlijk schrikbarend. Elon Musk was een starter op de automarkt in 2009, en heeft tegen 2020 een waar imperium aan auto’s. Je kan zo veel bereiken in elf jaar. Alles wat Nissan heeft bereikt met de Z Proto lijkt een paar nieuwe panelen op een 370Z schroeven. En dat vervolgens niet geweldig heeft verhuld. Nogmaals, Nissan doet dat niet als enige, maar wij krijgen toch een beetje het gevoel dat het meer had kunnen zijn. En dan zou je nog als argument kunnen gebruiken dat alle aandacht ging naar de motor (VR30DDTT), en die compleet nieuw is, maar ook dat is niet het geval. Deze ligt al jaren in de stallen van Nissan/Infiniti en kon zo in de Z gelepeld worden.

Het is wel lekker makkelijk en goedkoop zo. En voor degene zonder Willem-esque arendsogen is het een compleet nieuw ding, want het was wel een mooie verrassing zo op de vroege ochtend. Hoe dan ook slaat de auto ons helaas over. Wij kunnen dus sowieso niet genieten van oude wijn in grotendeels oude zakken.

Meer lezen? Zo gierig zijn autofabrikanten, deel één en deel twee.