Ferrari Portofino M gaat de Roma achterna - Autoblog.nl

De Portofino is er nog helemaal niet lang, maar toch is hier al de vernieuwde versie.

Toen de voorganger van de Portofino onthuld werd, de California, was het duidelijk dat deze auto niet de geschiedenisboeken in zou gaan als de mooiste Ferrari. Een lelijke auto was het niet, maar de California T was toch een hele verbetering. Vervolgens kwam de Portofino die wel meteen erg geslaagd was. Desondanks heeft Ferrari dit model nu ook een facelift gegeven.

De Portofino had een facelift aanzienlijk minder hard nodig dan de California. Het is ten eerste een fraaie auto en ten tweede is de auto nog maar twee jaar in ons midden. Ferrari heeft het design dan ook redelijk intact gelaten.

De letter ‘M’ in Ferrari Portofino M staat voor Modificata. Je hoeft geen vloeiend Italiaans te spreken om te begrijpen wat daar mee bedoeld wordt. De modificaties zijn vooral onderhuids te vinden.

Om te beginnen is het vermogen van de Portofino gestegen van 600 naar 620 pk. Heel veel meer had het ook niet moeten worden, want het ten slotte het instapmodel van Ferrari. De Portofino staat nu op gelijke voet met de Roma, die je dus als de coupéversie kunt beschouwen.

Ferrari heeft de Portofino M tevens dezelfde versnellingsbak als de Roma gegeven. Het gaat daarbij om een volledig nieuw achttrapsautomaat. Deze transmissie werd geïntroduceerd in de SF90 Stradale.

Op het stuur van de Portofino M is nu ook de welbekende Manettino te vinden. Hiermee is de roadster in te stellen in vijf verschillende standen, inclusief een Race-stand.

Om nog even terug te komen op het design: hoe weet je nu dat je te maken hebt met een Portofino M? Aan de voorkant is de M te herkennen aan de voorbumper met grotere luchtinlaten. Een misschien nog wel makkelijker herkenningspunt is de nieuwe luchtopening in de voorste wielkast. De achterkant is wat ronder geworden met als meest opvallende verandering de welving boven de uitlaten. De diffuser is ook volledig opnieuw ontworpen.

Wanneer je de nieuwe Ferrari Portofino M bij de dealer kunt bewonderen is nog niet bekend.