BMW laat een zeer opvallende M2 zien

BMW moet de normale M2 nog onthullen, maar ze laten ook alvast een extra dikke versie zien.

Coupés moeten eigenlijk zonder twijfel de beauties van het modellengamma zijn. Toch is dat bij BMW niet altijd het geval. De 4 Serie heeft een neus die niet bij iedereen in de smaak valt en de nieuwe 2 Serie riep ook wat gemengde gevoelens op.

Wellicht gaat BMW dat allemaal rechtzetten met de M2. Het design van de 1 Serie Coupé kwam eigenlijk ook pas tot zijn recht met de 1M Coupé. Brede wielkasten en bumpers kunnen een auto veel goed doen.

BMW deelt nu zelf via Instagram alvast een ‘spyshot’ van de nieuwe BMW M2. Dit is alleen geen normale M2, want we zien een dikke spoiler. Ook de velgen springen in het oog. Dit zijn andere velgen dan de exemplaren die we eerder onder een testexemplaar zagen.

Is dit al een M2 CS of een andere hardcore variant? Nein, helaas niet. Het gaat hier om een M2 die is voorzien van M Performance Parts. De velgen die je hier ziet zijn ook te krijgen voor de M3 en de M4 als onderdeel van de M Performance-catalogus. Daarnaast kun je dus een dikke spoiler krijgen en ongetwijfeld nog wat andere carbon accessoires.

Op een eerdere foto (zie hierboven) zagen we dat de M2 helaas ook geleverd wordt met de afschuwelijke M Performance-uitlaten. Deze zijn in het midden geplaatst en zien eruit alsof ze half los hangen. Gelukkig is dit optioneel, net als alle andere M Performance Parts.

Als je wilt kun je de nieuwe M2 in ieder geval een stuk opvallender maken dan de vorige M2 of de 1M Coupé ooit geweest is. En er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dat willen, want BMW speelt gewoon in op een behoefte.