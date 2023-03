Zo had de nieuwe BMW M2 eruit moeten zien

We hebben het design van de nieuwe BMW M2 even verbeterd. Wat natuurlijk volledig subjectief is, dus je mag het oneens zijn.

Dat je als BMW cross-overs uitbrengt met een dubieus design is één ding. Dit is een beetje inherent aan het type auto en het spreekt een bepaalde doelgroep aan. BMW brengt echter ook coupés uit met een controversieel design. En dat is doodzonde, want dit zijn juist de auto’s die gewoon mooi kunnen (en moeten) zijn.

Bij de BMW M2 is het extra jammer dat er twijfelachtige designkeuzes zijn gemaakt, want in de basis is het een goed geproportioneerde auto. Dankzij de langere motorkap kloppen de verhoudingen juist beter dan bij zijn voorgangers (verder niets ten nadele van de 1M Coupé en de eerste M2).

Om te laten zien dat het ook anders kan hebben we de M2 onderhanden genomen in Photoshop. We nemen de cosmetische ingrepen even met jullie door, te beginnen met de achterkant. Dat is namelijk de meest problematische kant, want ondergetekende betreft.

Het is geen specifiek probleem van de M-versie, maar de achterlichten van de nieuwe 2 Serie zijn A) te laag geplaatst en B) lijken op zijn kop te staan. Dit hebben we opgelost door de M2 plattere achterlichten te geven, die iets hoger geplaatst zijn. Mocht je benieuwd zijn: ze komen van de 1 Serie. De achterbumper hebben we ook iets cleaner en strakker gemaakt.

De voorkant van de M2 wordt vooral ontsierd door de vierkante luchtinlaten in de bumper. Het lijkt alsof BMW het ontwerpen van de voorbumper heeft uitbesteed aan Lego. Dit is met een relatief kleine ingreep op te lossen, door de luchtinlaten schuin naar midden te trekken. Daarmee krijg je een voorbumper die doet denken aan de vorige generatie M3 en M4 (die met de dag mooier worden).

Om de F80-look door te zetten hebben we ook de koplampen met de grille verbonden. Daarmee oogt de voorkant net wat meer samenhangend. Nu we toch bezig waren in Photoshop hebben we ook de velgen maar even vervangen. Want ja, zilverkleurige velgen zijn natuurlijk altijd beter dan zwarte velgen.

Tot zover dit volledig subjectieve relaas. Dan is nu het woord aan jullie: is het een verbetering, of geven jullie toch de voorkeur aan het origineel? Dat mag ook natuurlijk. Laat het vooral even weten in de reacties.