Koop de droomcollectie van een drugsdealer met smaak

Weet je nog dat de Amerikaanse politie een droomcollectie in beslag nam? Waarschijnlijk niet, maar de auto’s worden nu geveild.

Op basis van vooroordelen zou je denken dat een drugsdealer in een C 63 AMG rijdt. Maar met vooroordelen kun je wel eens de mist in gaan, zo blijkt ook nu weer. Een Amerikaanse drugsdealer hield er namelijk een collectie op na die menig autoliefhebber jaloers zal maken.

We schreven in 2020 al over deze collectie, die destijds in beslag was genomen in de Amerikaanse staat Massachusetts. Bij een inval in een voormalige brandweerkazerne werd niet alleen een lading drugs, wapens en contant geld aangetroffen, maar ook een uitgebreide verzameling auto’s.

Het gaat om een collectie van 29 auto’s, die vooral Supra- en M3-liefhebbers zal doen watertanden. Op diegene die al dit speelgoed bij elkaar heeft verzameld hoef je niet jaloers te zijn, want hij is twee maanden later dood aangetroffen. Mocht je door deze collectie in de verleiding komen de drugshandel in te gaan: doe het toch maar niet.

Laten we het over de auto’s hebben. Om te beginnen bevat de verzameling maar liefst 13 Supra’s van de A80-generatie. De meeste daarvan hebben nog een lage kilometerstand en er zitten drie 15th Anniversary Editions tussen. Nu waren alle Supra’s die in 1997 geleverd werden in de VS een 15th Anniversary Edition, maar toch.

De Supra was duidelijk een favoriet van de vorige eigenaar, maar het is zeker niet de enige Japanse auto die zijn interesse had. De collectie bevat ook nog twee Mitsubishi Lancer Evo’s, twee Nissan 350Z’s, twee Honda S2000’s en een Integra.

Dat is alleen nog maar de Japanse afdeling. Er is ook nog een BMW-afdeling. Die bestaat uit vijf E46 M3’s, een E92 M3 en een F82 M4. De E92 is nog een bijzonder exemplaar, want het betreft 1 van de 200 Lime Rock Park Editions. Deze heeft dezelfde oranje kleur als de M3 GTS, plus diverse lichtgewicht onderdelen.

Een kleine twee jaar na de inval gaat al dit lekkers nu eindelijk onder de hamer. De auto’s worden stuk voor stuk zonder reserve geveild. De hoogste bieder gaat er dus gegarandeerd met een auto vandoor. Reken er niet op dat je de auto’s daardoor voor een habbekrats kunt krijgen. Deze veiling krijgt namelijk genoeg publiciteit en er zitten gewilde auto’s tussen.

Mocht je interesse hebben: de auto’s zijn allemaal te bekijken op de website van Payne Auctioneers. Daar kun je ook een bod uitbrengen op 4 juni. Je moet de auto wel even op komen pikken in Massachusetts, dus dat is iets om rekening mee te houden.