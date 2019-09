BMW M geeft extra reden om naar München te gaan

Prik een datum voor een perfecte BMW-roadtrip.

Kleine anekdote: ondergetekende deed ooit een reisje Berlijn. Onderweg kom je dan zowat langs Wolfsburg. De welbekende thuisbasis van Volkswagen AG. Wil je een hoop te weten komen over een merk, dan ga je meestal naar een museum. Bij Volkswagen is het museum ‘leuk om te zien’, wat je echt moet doen in WOB is een bezoekje aan Autostadt. Dat is een soort Volkswagen-‘experience center’. Daar kom je alles te weten over Volkswagen, alsook de aansluitende merken (Bentley, Audi, Lamborghini etc). Ook niet te vergeten: de autotorens.

Mocht je niet richting het oosten maar het zuiden gaan, dan kun je in Stuttgart even langswippen bij Mercedes en Porsche, ga je helemaal naar het uiterste van Duitsland, dan is München een bijzondere stad om even te bezoeken op autogebied. De hoofdstad van Beieren is tevens de hoofdstad van BMW. Ook daar heb je een museum, wat naar verluidt ook zeker de moeite waard is, maar ook bij BMW kan je een ‘experience center’ bezoeken. BMW Welt, wat natuurlijk gewoon staat voor ‘BMW Wereld’. Dit relatief nieuwe en bijzonder ontworpen gebouw staat bomvol met nieuwe BMW’s en bijzondere exposities waar het beleven van het huidige arsenaal centraal staat.

Toch zat altijd alles onder één dak. BMW, Rolls-Royce, MINI: alles was te zien. Behalve dan een aparte afdeling voor BMW Motorsport, beter bekend als M. Aangezien dat ‘submerk’ als nooit tevoren losweekt van het reguliere BMW, hebben die nu een eigen hoekje in BMW Welt. Het heet M-Town, wat marketingtechnisch gelijk staat als ‘de plek waar het hart van de autoliefhebber sneller gaat kloppen’. Momenteel staan er een paar van de nieuwe M-modellen op display, met bijzondere opties als lakkleuren om de auto’s een beetje extra bijzonder te maken.

M-Town is vanaf nu geopend. Mocht je dus in München zijn, het is de moeite waard.