Niet zomaar een bloemetje voor de kopers van deze BMW iX

Het bloemetje heeft er eigenlijk niets mee te maken. Deze iX wel want de BMW Group heeft iets te vieren.

Als we over elke overhandiging van een nieuwe auto zouden schrijven zou Autoblog er heel anders uitzien. Met heel veel bloemen, lachende dames en heren en een auto. Een beetje zoals de kerstkaart van je oma, minus lachende dames en heren en een auto. Afijn. De BMW Group heeft iets te vieren en daar speelt deze iX een rol bij.

Met de overhandiging van deze iX aan de kopers, viert de BMW Group het feit dat ze de miljoenste geëlektrificeerde auto afleveren. Geëlektrificeerde is hier ook het sleutelwoord. Want het duurt nog wel even voordat BMW de miljoen haalt als het gaat om volledig elektrische auto’s.

Het stel nam de sleutels van de iX in ontvangst in BMW Welt. Om er een feestje van te maken gaf de Duitse autofabrikant een cadeautje. Ja, dat bloemetje. Maar ook een BMW Wallbox inclusief montage en credits om in heel Europa te laden met BMW Charging. Kijk, dat is toch aardig. Mag misschien ook wel als je minimaal 77.300 euro in Duitsland (NL prijs vanaf 86.972 euro) hebt overgemaakt voor een nieuwe BMW iX.

Nog even terugkomend op die miljoen geëlektrificeerde BMW’s. De echte mijlpaal zit hem in volledig elektrische auto’s natuurlijk. De Duitse autofabrikant verwacht twee miljoen volledig elektrische autoverkopen in 2025. We schrijven het op en komen er te zijner tijd op terug. Eens zien of het ze gaat lukken.