Ook Lil Kleine is gezwicht voor de Lamborghini-cashcow

De Nederlandse rapper doet zichzelf een dikke bak cadeau.

Je zou zeggen dat de woorden ‘cashcow’ en ‘SUV van drie ton’ niet hand in hand gaan. Toch loopt de wereld warm voor de Lamborghini Urus (rijtest). Dit is (in Nederland) inderdaad een drie ton kostende SUV van een merk wat normaliter supercars bouwt. Er is een waar arsenaal aan Urussen op gele platen, om nog maar te zwijgen over de rest van de wereld. Wie zijn de mensen die zo’n bak kopen dan? Meestal mensen die hun succes op jonge leeftijd willen vieren met een Lambo die zo veel Audi-genen heeft dat het bijna niks met Lamborghini te maken heeft. Onder de ‘slachtoffers’ vallen bijvoorbeeld Kanye West, op Nederlandse bodem zijn het Ajax-voetballer Hakim Ziyech en vlogger Enzo Knol die met hun eigenaarschap de auto in de spotlights zetten. Daar mogen we een derde aan toevoegen: Jorik Scholten, beter bekend als Lil Kleine.

Deze eveneens jonge rapper nam de sleutels van een gele Urus in ontvangst. Opvallend genoeg gaat het om de auto met het kenteken XK-170-K, die ook nog in de vlog van Enzo tevoorschijn kwam. Een voorraadmodel dus, al is dat vaak een goede koop vanwege het feit dat er niet bespaard wordt op opties. Als we kijken naar de aanschafprijs van de gele Urus, dan komen we uit op een bedrag van 320.565 euro.

Hierboven de video die Lil zelf deelde op zijn Instagram, zijn pasgeboren zoontje mag nu al spelen met de sleutels van de gele mastodont. Zowel qua aanschafprijs als vermogen als aantal gadgets is het een hele upgrade ten opzichte van zijn vorige binnenstad-ridder, de Mercedes G63 AMG (W463). Dat was op zijn beurt dan weer een hele upgrade ten opzichte van waar het allemaal mee begon, de Land Rover Range Rover Sport TDV6.

Een portfolio van auto’s waar je u tegen zegt, terwijl je bij Jorik zelf al gauw de neiging hebt om ‘je’ te zeggen. Desalniettemin is de derde P.C. Hoofttrekker van Lil Kleine de dikste die hij heeft gehad, met zijn 641 pk sterke V8.

Image-credit: een gelijkwaardige Urus in Nederland, gespot via Autojunk.