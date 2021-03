Dit is hoe splinternieuwe BMW's gaan heten - Autoblog.nl

BMW heeft harde beslissingen genomen over de nomenclatuur van toekomstige modellen.

Wat is precies een premium auto? Het is een eindeloze discussie onder autoliefhebbers, zeker ook op de redactie. Als je het mij vraagt zijn achterwielaandrijving en goede proporties bijvoorbeeld belangrijk. Maar sommige anderen vinden extreem zachte aaiplastics en Laz0r-lampen net zo belangrijk. Het is maar net waar je de prioriteit legt.

Dan hebben we het echter over de inhoud, of zoals ik altijd zeg tegen @willeme ‘echte premium’. Maar als we eerlijk zijn, gaat premium ook vaak om preeeeeeemijum, als in, de baaaaaadge. Als die een beetje de oprit afstraalt richting de erker bij de voorkamer van de buren, is dat voor velen stiekem ook wel lekker.

Dan begint het natuurlijk met de merkbaaaaaaadge, maar vervolgens heb je ook nog de typeaanduiding. Stijlvolle mensen opteren er uiteraard voor om die badge achterwege te laten, of ze nu een driepitter hebben of een dikke V8. Maar er zijn ook mensen die een S-Klasse met V8 kopen en er dan een V12 badge opplakken. Tevens heeft BMW de 3-Serie coupé niet voor niks 4-Serie coupé genoemd. De paarse broeken uit München gaven eerlijk toe dat deze badge-inflatie hun in staat stelde iets hogere marges aan te houden.

Ook wat er bij BMW achter het eerste cijfer staat is al lang niet meer zo eerlijk als het ooit was. Vroeger stonden het tweede en derde nummer voor de cilinderinhoud van de motor in het vooronder. Althans, stiekem waren er ook toen al uitzonderingen, zoals bij de Zuid-Afrikaanse E23 745. Die had geen 4.5 liter V8 onder de kap, maar een 3.2 liter grote geblazen zes-in-lijn. In de racerij mocht je toen vaak een factor van 1,4 gebruiken in de equivalentieformule om een atmosferische met een geblazen motor te vergelijken. BMW vond dat dat voor de straatauto ook moest kunnen.

Datzelfde trucje voert het merk sinds de invoering van de downsize turbotorren nu ook al weer enkele jaren uit. Een ’18i’ kan zomaar een laf driepittertje zijn. Een ’30i’ is al lang geen smeuïge zes-in-lijn meer, maar een 2.0 vierpitter. De vraag was nu, hoe gaat BMW dit aanpakken met de nieuwe elektrische modellen, zoals de i4 en de iX?

Welnu, die kogel is nu door de kerk aldus BMW-blog. De i4 komt er als i4 eDrive35, i4 eDrive40 en als i4 M50. Aanvankelijk was de bedoeling dat de non-M i435 en i440 gingen heten, maar dat is dus kennelijk op het laatste moment afgeschoten. De eDrive’s hebben in dit geval premium RWD, de M50 heeft xDrive. Sprekende over xDrive; de apart vormgegeven iX-en gaan naar verluidt iX xDrive40, iX xDrive50 en iX M60 heten. In dit geval hebben alle varianten vierwielaandrijving. Helaas zijn de exacte specs van de verschillende modellen nog niet bekend, hoewel BMW-blog speculeert dat de lafste i4 een accu van slechts 60 kWh zou kunnen krijgen. We houden je uiteraard op de hoogte.