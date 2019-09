Hoeveel betaal je voor een originele 911 Carrera RS 2.7?

Hint: vrij veel.

De Porsche 911. Een icoon dat geen introductie meer nodig heeft. Dus doen we dat niet: we vallen gelijk met de deur in huis. Want uit al die jaren 911, al die versies, al die legendarische auto’s, wat is nou de aller, allermeest iconische? Volgens vrij veel mensen is dat de originele Carrera 2.7 RS. De luftgekühlt 2.7 liter grote boxer-6 perst er een door de huidige maatstaven beschreven luttele 210 pk uit, maar dat is de kracht van de Carrera RS. De auto is volledig gestript waardoor er bijna geen onderdeel meer over blijft. Dus moet je doen wat de Carrera RS graag wil dat je doet: rijden. Met 210 pk op minder dan 1.100 kg gewicht is het een enorm lichtvoetige en vlotte auto. Het is eigenlijk een soort GT3 RS avant la lettre. Alleen is er in tegenstelling tot deze huidige versie van de 911 een gebrek aan hedendaagse tech – de Carrera RS komt immers uit 1973 – en moet je alles zelf doen.

Van de RS 2.7 zijn uiteindelijk maar 500 stuks gemaakt. Combineer dat met zijn iconische status en het feit dat het misschien wel de best sturende 911 ooit is, en je hebt een pareltje in handen. Het is het soort auto waarvan je je gaat afvragen: wat doet dat op de occasionmarkt? In de tijd dat de auto uitgegeven werd kostte het ding niet eens belachelijk veel, dus je hebt een flink investeringsobject. Hét bewijs daarvan is een originele Carrera RS 2.7 uit 1973 die op Bring A Trailer aangeboden werd.

Het betreft een grotendeels compleet originele auto. Dat valt te zien aan de Fuchs-velgen, die meegespoten zijn met de secundaire kleur van de auto. Dat is in dit geval rood, maar kon ook groen, geel, oranje, blauw en nog meer kleuren zijn. Die kleur wordt meegenomen in de streep op de zijkant, waar ‘Carrera’ in staat. Verder helemaal niks, behalve een ducktail-spoiler omdat dat zo lekker staat. Back to basic, in het geval van alles.

Zo zie je in het interieur ook geen extreem groot dashboard, alleen vijf tellers zoals Porsche nog steeds doet. Pook, handrem, drie pedalen, twee stoelen en een stuur. Ook de deuren zijn simpel: alleen een greep om te openen en een grote lus om te sluiten. Niet alleen klopt dit allemaal met het origineel, het is mooi dat ze zo nog bestaan. Goed, er zitten wat gebruikerssporen op maar dat mag. Verder is er één ding aan de auto wat niet 100 procent origineel meer is: bemoeienis van RUF. Deze tuner heeft een paar motorische upgrades uitgevoerd, één daarvan is de motor uitboren tot 2.8 liter. Oei, het is dus niet exact meer een 2.7! Hoeveel pk dit precies heeft opgeleverd is niet bekend. Ten slotte is een RUF-upgrade de rolkooi. Net even iets veiliger in een auto waar uiteraard nog geen airbags in zitten.

Dat de gek er extreem veel geld voor geeft, dat weten we. Toch lijkt dit niet helemaal originele, goed gebruikte exemplaar niet zo veel op te leveren als bovenstaande. Toch is de auto verkocht voor 455.000 dollar: een flinke smak extra geld vergeleken met de huidige ‘elfers. Voor dat geld kun je ook in de restomod-wereld shoppen. Maar het is een extra bevestiging op wat we stiekem al wisten: de 911 in een dergelijke uitvoering is een icoon.