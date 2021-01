BMW M is minder exclusief dan ooit - Autoblog.nl

In 2020 verlieten er meer BMW’s dan ooit met een M-badge de fabriek.

Er was een tijd dat je een M3 en een M5 had en dat was het wel zo’n beetje wat de M-modellen betreft. In de jaren ’80 had je nog de M535i en de M635 CSi, maar BMW was heel zuinig met het label. Dat is vandaag de dag wel anders.

We hebben nu namelijk een M2, M3, M4, M5, M8, X3 M, X4 M, X5 M en een X6 M. Van diverse modellen zijn vervolgens weer Competition- of CS-varianten. En dan hebben we het alleen nog maar over de ‘echte’ M-modellen. Er zijn ook nog de M135i, M235i, M240i, M340i, M440i, M550i, und so weiter. Het is dus duidelijk: er zijn meer M-modellen dan ooit.

Dat is ook terug te zien in de verkoopcijfers. In 2019 verkocht BMW M al 135.829 auto’s, een toename van ruim 32% en een record voor de afdeling. Ondanks de coronaperikelen ging BMW M er dit jaar nog overheen. Met 144.218 verkochte auto’s werd er een groei van 5,9% neergezet. Dat terwijl de totale verkopen van het merk met 8,4% terugliepen. BMW schrijft het succes van de M-afdeling vooral toe aan de X-modellen, waaronder de nieuwe X6 M50i.

Dit succes is natuurlijk leuk voor BMW, maar het heeft wel een keerzijde. Het M-label verliest op deze manier een beetje zijn magie. Enerzijds omdat een M-badge op je BMW steeds minder exclusief wordt, anderzijds omdat het ook op weinig sportieve auto’s als een X6 M50i zit. Desondanks zullen we niet al te hard klagen. Petrolheads kunnen bij BMW namelijk nog altijd terecht voor écht sportieve auto’s. Lang leve ‘the Power of Choice’, zullen we maar zeggen.

2021 gaat een interessant jaar worden voor BMW M. In het eerste kwartaal gaan namelijk de verkopen van de gloednieuwe M3 en M4 van start. De eerste reacties waren niet louter positief, maar iets zegt ons dat we daar weinig van terug gaan zien in de verkoopcijfers.