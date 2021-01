F1 testweek in Barcelona geschrapt? - Autoblog.nl

De pre-seizoen test worden niet in Barcelona gereden.

De Formule 1 is net Groundhog Day. Elk seizoen lijkt het zelfde te gaan. Red Bull gaat vol in de aanval op Mercedes. Helmut Marko zegt dat het dit jaar weleens zou kunnen gebeuren. Vervolgens is Mercedes te snel. Halverwege het seizoen komen de Rode Stieren in de buurt van de Zilveren Pijlen. Helaas is het net te laat en wordt Lewis Hamilton wéér kampioen.

2021 ook een gek jaar

Nu ging het afgelopen seizoen al iets anders dankzij het Covid-19 schema. Ondanks een zeer spijtige reden, zorgde het wel voor iets meer afwisseling en spektakel. Het komende seizoen leek als vanouds te gaan verlopen, maar reken er maar op dat ook 2021 een gek jaar gaat worden.

Testweek in Barcelona op de schop

Zo werd vanochtend besloten dat de openingsrace níet in Australië gehouden zal gaan worden. Dat zat er natuurlijk al aan te komen. De openingsrace zal nu de GP van Bahrein worden. Maar er gaat nog iets veranderen dit seizoen: de testweek in Barcelona gaat op de schop. In plaats van een week wordt het een periode van 3 dagen. Dat was al bekend.

Bahrein

Maar dat is niet het enige. Om de kosten een beetje te drukken en met name om het organisatorisch makkelijker te maken, worden de tests verreden op het Sakhir-circuit van, eh, Bahrein! Daar hebben alle teams toestemming voor gegeven.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat er getest zou worden op 2-4 maart in Barcelona. De test staan ingepland twee weken voor aanvang van de eerste GP. De coureurs kunnen op vrijdag, zaterdag en zondag aan hun nieuwe auto wennen.

Tweede testweek ooit in Bahrein

Het is de tweede keer ooit dat de testsessie gereden gaat worden in Bahrein. In 2014 reden de coureurs daar ook hun kilometers. Dat was voor het eerst met de V6 hybrides. Echter, daarvoor had men ook getest op het circuit van Jerez. Naar het schijnt waren alle teams het ermee eens, behalve McLaren. Dat team is het enige dat verandert van motorleverancier.

