5 dingen die je moet weten over de verkopen van BMW M

In München wordt er nu waarschijnlijk een feestje gevierd.





Bij BMW M GmbH hebben ze inmiddels ook de balans opgemaakt voor het afgelopen jaar en die blijkt bijzonder positief uit te vallen. Vandaag maakten ze de cijfers bekend. We zetten de vijf belangrijkste punten voor je op een rijtje.

Ze verkochten meer M-modellen dan ooit

In 2019 wisten de Duitsers wereldwijd maar liefst 135.829 M-modellen aan de man te brengen. Dit is een toename van ruim 32%. Daarmee zijn ze nu de marktleider in het (high) performancesegment. Dat was BMW in de afgelopen 50 jaar nog niet eerder gelukt. Helaas hebben we geen specifieke cijfers van AMG of Audi RS, dus we zullen BMW maar op hun blauwe ogen moeten geloven.

Ook de verkoop van M-Sportpakketten nam toe

Voor degenen die geen echte M kunnen betalen, biedt BMW ook M-Sportpakketten aan om je BMW op te leuken. Ook op dit punt deden ze in 2019 goede zaken. De vraag voor sportpakketten en andere optionele onderdelen nam toe.

Er zijn meer M-modellen dan ooit

Hoe krik je de verkopen van M-modellen omhoog? Door natuurlijk van zoveel mogelijk modellen een M-variant op de markt te brengen. In 2019 konden we daarom voor het eerst kennis maken met bijvoorbeeld een X3 M. De kersverse X4 kreeg eenzelfde behandeling. Ook nieuw: de M8, leverbaar is als Coupé, Cabrio en Gran Coupé. Die laatste was echter in 2019 nog niet te krijgen, dus die heeft niet bijgedragen aan het verkooprecord.

De M-modellen deden het vooral goed in de VS

De M-modellen vonden vooral aan de overzijde van de Atlantische Oceaan gretig aftrek. Daar werden namelijk 44.442 stuks verkocht. Een snelle rekensom leert dat dit bijna een derde is van het totaal. Duitsland was de tweede markt met 26.110 exemplaren, gevolgd door Verenigd Koninkrijk, waar er 17.688 stuks werden verkocht. BMW deed overigens niet alleen qua M-modellen goede zaken in de VS. Ook de ‘normale’ modellen deden het goed, vooral de 3-serie en de X7.

Dit jaar komen er nóg meer M-modellen

Waarschijnlijk gaat BMW M de stijgende lijn in 2020 doorzetten. Niet alleen is de M8 Gran Coupé leverbaar, ook de X5 en X6 M staan binnenkort in de showroom. En dan is er ook nog de M2 CS, hoewel die in een gelimiteerde oplage komt. Als klap op de vuurpijl is namelijk het jaar waarin BMW hét M-model presenteert: de nieuwe M3. Ook de M4 zal zijn opwachting maken. Nu is het alleen hopen de dat grille geen roet in het eten gooit.