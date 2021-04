BMW M3 xDrive is snelste M3 ooit met enorme voorbanden - Autoblog.nl

Als het gaat om stoplichtsprintjes kun je met de BMW M3 xDrive ook Audi’s pesten.

De BMW M3 is typisch zo’n auto die van alle markten thuis is. Je kan er alles mee: driften, naar je werk forenzen, meedoen aan trackdays, stampen op de Autbahn en lol hebben op de betere bergwegen. Dat niet alleen, de M3 is ijzersterk in die disciplines. Daar komt met de nieuwe BMW M3 xDrive eentje bij: sprinten.

BMW M3 xDrive

De M3 is nooit een langzame auto geweest, maar nu de auto’s sterker en sterker worden is aandrijving op enkel de achterwielen niet ideaal. Vanuit stilstand kunnen de achterwielen het vermogen niet zo goed kwijt. De nieuwe BMW M3 xDrive (G80) verhelpt dat probleem. Het is de eerste keer dan BMW een M3 uitrust met een vierwielaandrijvingssysteem.

Het is niet zomaar een AWD-systeem dat ze erop hebben gezet. De distributie van het vermogen en koppel is variabel en wordt gestuurd naar de wielen die het het meest nodig hebben. Daarnaast is er ook een ‘Active M’-sperdifferentieel op de xDrive. Er zijn drie diverse modi voor het systeem. Standaard is het ‘gewoon’ vierwielaandrijving, met de nadruk op de achterwielen. Bij ‘4WD Sport’-modus is dat nog meer het geval. Er is ook een ‘2WD’-modus waarbij al het vermogen naar de achterwielen gaat.

Motor

Over vermogen gesproken, de S58B30T0 zes-in-lijn biturbomotor is alleen in zijn sterkste hoedanigheid te verenigen met integrale aandrijving. Dat betekent dat je dus altijd met een ‘Competition’ van doen hebt. Deze levert 510 pk bij 6.250 toeren en 650 Nm bij 2.750 toeren. Standaard heb je altijd een achttraps automaat met koppelomvormer.

De 0-100 km/u sprint duurt nu slechts 3,5 seconden. Dat is 0,4 seconde sneller dan de versie met achterwielaandrijving. Dat lijkt mee te vallen, maar vergeet niet dat je bij die versie met achterwielaandrijving echt je best moet doen en het in de M3 xDrive kinderlijk eenvoudig kunt herhalen. Uiteraard offert @Wouter zich graag op om dit voor jullie te kunnen verifiëren.

BMW M4 xDrive

Naast de BMW M3 xDrive is er nog een primeur in de vorm van de BMW M4 xDrive (G82). Dat is natuurlijk vrij logisch, de M4 is immers een tweedeurs M3. Alle technische aanpassingen zijn ook identiek. Dus dezelfde motor, transmissie en dergelijke. Ook het chassis is identiek aan de M3 xDrive. Dat is namelijk afwijkend van de versie met achterwielaandrijving.

Volgens BMW is de voorwielophanging voor beide modellen namelijk compleet nieuw met een andere geometrie en andere afstelling van de besturing. Optioneel zijn de M3 en M4 xDrive te verkrijgen met gesmede velgen in de maat 275/35 R 19 vóór en 285/30 R20 achter. Als je wilt kun je die optionele velgen laten voorzien van semi-slicks.

De BMW M3 en M4 met vierwielaandrijving komen in juni van 2021 op de markt (nee, ze staan nog niet in de configurator). De nieuwe BMW M4 Cabrio is bevestigd en wordt later dit jaar onthuld.