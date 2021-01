BMW M komt dit jaar met eerste elektrische model - Autoblog.nl

BMW geeft ons alvast de gelegenheid om met z’n allen aan het idee van een elektrische M te wennen.

BMW heeft al de nodige heilige huisjes omver gekegeld. Ook het M-label is enigszins aan inflatie onderhevig. Eén zekerheid hebben we momenteel nog wel: auto’s met het M-label hebben in ieder geval een verbrandingsmotor. Ook dat gaat echter veranderen. Sterker nog: het gaat dit jaar nog veranderen.

In een recent persbericht kondigt BMW een “compleet nieuwe manifestatie van het kenmerkende M-gevoel” aan. In gewone mensentaal betekent dit dat er een elektrisch model aan zit te komen. De Duitsers laten weten dat deze auto nog dit jaar onthuld zal worden.

We kregen vorige maand ook al in een hint in deze richting te zien in de nieuwste M-Town commercial. In deze video waren ontzettend veel M-modellen te zien, maar ook een man die met een laadpaal loopt te zeulen. En raadt eens wat er op die laadpaal staat? Juist, M-Power.

Wat niet in de video te zien was, maar wel op een van de behind-the-scenes foto’s: de enige echte M3 Pickup met op de zijkant een andere hint. Daarop staat namelijk ‘Electric Service M-Town’ te lezen en een telefoonnummer dat eindigt op 26 2021. Het laatste gedeelte verwijst duidelijk naar het jaar en 26 zou zomaar de week kunnen zijn. Dat betekent dat we het eerste elektrische BMW M-model halverwege dit jaar kunnen verwachten.

Welk model gaat dit dan worden? Ook dat is al officieel bekend: het wordt een M-versie van de nog te onthullen i4. Dit is weer de elektrische versie van de eveneens nog te onthullen 4 Serie Gran Coupé. De eerste EV van de M-divisie gaat dus hoogstwaarschijnlijk i4 M heten.

Met diverse hints en aankondigingen wil BMW iedereen dus alvast laten wennen aan het idee van een fluisterstil M-model. Het moest er sowieso vroeg of laat van komen, want de marketingafdeling wil iconische labels natuurlijk ook graag op EV’s plakken. Om diezelfde reden rijden nu er ook elektrische Porsches rond met ‘Turbo’ op de achterkant.