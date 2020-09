Baas BMW M: M3 sneller dan eerste elektrische M - Autoblog.nl

Ook wordt duidelijk welke elektrische BMW de eerste elektrische M wordt.

Over de nieuwe BMW M3 en M4 zijn de meeste woorden wel gezegd. Vergeet je even de grote grille (en dat is lastig), dan is er wel één ding duidelijk: het zijn stiekem gewoon weer heerlijke kanonnen. 480 of 510 pk en allerlei leuke gimmicks om je drifts te analyseren: dat is gewoon allemaal wel heel leuk. Leve de zes-in-lijn voor deze modellen.

Verandering

Zoals we allemaal weten, moeten we die benzinemotoren omarmen zo lang het nog kan. Achter de schermen werkt BMW hard aan M-modellen waar een benzinemotor geen rol meer speelt. Is het mogelijk om die auto’s een beetje als een M te laten voelen? Markus Flasch, de grote baas van BMW M, legt uit.

De eerste

Om te beginnen: we wisten al dat een elektrische BMW M in de maak is, dat werd laatst duidelijk toen de BMW i7 M60, een elektrische M760Li werd genoemd. Het spits wordt echter afgebeten door de BMW i4. Deze elektrische vierdeurs coupé kregen we eerder dit jaar te zien en is grotendeels exact wat we van deze ‘Model 3-concurrent’ mogen verwachten. Vierdeurs coupé betekent sportiviteit en dus is deze i4 een perfecte start.

Moeilijkheden

Dat wordt dus een soort elektrische M4. Een elektrische BMW M is volgens Flasch toch relatief lastig. Aan getallen schiet het niet tekort bij elektrische auto’s, kijk maar naar bijvoorbeeld de Model S Plaid of de grote jongens als Rimac en Koenigsegg. Toch zijn ‘high performance batterijen’ nog niet op het gewenste niveau van BMW M. Ook zijn de door Flasch beschreven ‘laterale krachten’ moeilijk om goed te krijgen in een elektrische auto. Simpel gezegd: bochtenwerk is lastig omdat elektrische auto’s vrij zwaar zijn.

Geluid

BMW heeft ook haar geluid goed op orde en dat is ook een uitdaging voor elektrische auto’s. Die hebben namelijk geen geluid. BMW zou eventueel speakergeluid kunnen toepassen, zoals ze al langer doen. Maar Flasch noemt het momenteel nog ‘iets waar we onze wetenschap op moeten toepassen’. Dit is misschien wel de grootste uitdaging: hoe kun je een elektrische motor goed laten klinken?

Hiërarchie

Wat we kunnen verwachten qua specs is allemaal nog toekomstmuziek, wel weet Flasch dat ze niet volledig krankzinnig gaan op het gebied van kracht. De M-baas bevestigt dat de M3 en M4 boven de i4 komen qua snelheid. Of zoals Flasch het formuleerde: de i4 M wordt een performance, terwijl de M3 en M4 high performance zijn. We moeten er maar aan geloven, in ieder geval lijkt BMW haar best te doen. (via CarAdvice)