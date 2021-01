Model 3 2021 is goedkoper, maar voorlopig niet interessant - Autoblog.nl

Een prijsverlaging is leuk, maar het gaat uiteindelijk om de bijtelling.

Het kan gebeuren dat je een bepaalde prijs voor een Tesla in gedachten had en je opeens aangenaam verrast wordt in de configurator. Tesla wil namelijk nog wel eens onaangekondigd de prijzen naar beneden bijstellen. Dat hebben ze nu ook gedaan met de Tesla Model 3.

Met ingang van dit modeljaar had je al meteen meer waar voor je geld met de Model 3. Niet vanwege een prijswijziging, maar vanwege een modeljaarupdate. Daardoor hebben alle versies extra bereik gekregen, variërend van 15 km extra bij de Standard Range tot 37 km extra bij de Performance.

Verder accelereert de Model 3 nog een stukje sneller en kreeg het uiterlijk wat subtiele uiterlijke updates. De Model 3 is nu ook te krijgen met Aero-velgen en de sierlijsten zijn en deurgrepen zijn nu zwart. Verder is een elektrisch bedienbare kofferklep nu standaard. Dat is toch mooi meegenomen.

Dit zou natuurlijk een mooie gelegenheid zijn geweest voor Tesla om de prijs te verhogen, maar dat deden ze niet. Integendeel, de prijs is nu juist verlaagd. Alle versies zijn 2 mille goedkoper geworden. De Standard Range Plus kost nu €46.980, de Long Range €56.980 en de Performance €62.980.

Ondanks de prijsdaling is de 2021-versie niet de meest voordelige Model 3. Dat zijn namelijk de voorraadmodellen die vorig jaar nog op kenteken zijn gezet. Met die modellen kan leaserijdend Nederland nog vijf jaar doen waar ze dol op zijn: weinig bijtelling betalen. Zolang deze voorraad (bij Mobility Service Nederland bijvoorbeeld) er nog is, zal de Model 3 2021 dus de minder interessante deal zijn.