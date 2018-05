BMW M2 cabrio is een verboden, maar bestaande vrucht

Hebben? Dikke pech!

BMW produceert een dol fijne 2 Serie Cabrio, maar vertikt het om hetzelfde te doen met de M2. Het is niet de eerste keer dat BMW soortgelijke irritante beslissingen maakt. De Beieren produceren bijvoorbeeld ook al jaren geen M5 Touring meer, maar dat is een héél andere discussie. Enfin, dergelijke gaten in het gamma geven tuners de ruimte het onvoltooide werk van de autofabrikant af te maken. Lightweight Performance besloot haar kans te grijpen.

We waarderen de inzet ten zeerste, maar voordat we de wagen überhaupt een kans geven, constateren we twee problemen. Allereerst is de tuner niet de eerste die een project van deze magnitude probeert uit te voeren. Dähler Design & Technik was hen namelijk al voor. Daarnaast gaat het slechts om een one-off, dus is het niet zo dat iedere naar een M2 cabrio smachtende ziel er één op de kop kan tikken.

Mocht je niet overtuigd zijn door de cabrio-conversie, dan heeft Lightweight Performance een aardige troef achter de hand om de aanschouwende ogen en oren wél onder de indruk te brengen. De M2 cabrio, die om onduidelijke redenen de onaantrekkelijke naam ‘Hillary’ heeft gekregen, beschikt over dezelfde geblazen zes-in-lijn, maar produceert meer vermogen dan zowel de standaard M2 als de M2 Competition. De 3-liter beschikt over 422 pk en 600 Nm koppel. Acceleratietijden zijn niet bekend, maar ervan uitgaande dat hij niet veel zwaarder is dan de M2 Competition, zal hij marginaal vlotter zijn dan de 4,2 seconden die de krachtigste 2 Serie nodig heeft.

Afgezien van het onvermijdelijke M2-DNA dat Hillary bezit, krijgt de wagen eveneens een aantal genen van de M4 GTS. Lightweight Performance gaf de wagen zowel de versnellingsbak als het ABS-systeem van de imposante M4.

Het project kostte bij elkaar om en nabij de 75.000 euro.