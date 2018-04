Dít is de splinternieuwe M2 Competition

En wij hebben de eerste foto's en info!

Er zijn weinig auto’s waar zo reikhalzend naar uit wordt gekeken als de M2 Competition. De M235i/M240i is geweldig, de M2 (rijtest) is briljant en de M2 Competition moet welhaast hemelse sensaties teweegbrengen. Er was al het een en ander bekend over de auto, maar nu hebben we meer zekerheid. De welbekende man met de eveneens bekende regenjas klopte op de achterdeur van onze hoofredactie.

Een overijverige stagiair had waarschijnlijk al het een en ander klaargezet en per ongeluk alles online gezet. Ok, waar kijken we naar? De M2 Coupé krijgt zijn eigen wielontwerp, die een stuk fraaier zijn dan die gekke wielen van de M4 CS. Verder is het wel lastig om de Competition te herkennen. Alle delen die normaal verchroomd zijn, zijn nu glossy-black. Ook de oranje kleur (Sunset Oranje) is een weggever dat je met een Competition te maken hebt, want de gewone M2 is er alleen in zwart, grijs, wit en blauw.

Onder de kap veranderde wel het een en ander! De M2 heeft niet meer één turbo, maar twee stuks…. En dat betekent zeer waarschijnlijk dat het N55 blok (uit de M135i, maar aangepast), het veld heeft mogen ruimen voor het S55 blok uit de M3/M4. Daarmee krijgt de M2 dus een “echt” M-blok en hebben de huidige M2 rijders een goede reden om toch te gaan upgraden. De zes-in-lijn, die maximaal 7600 toeren kan draaien, levert 410 pk en 550 Nm. Met de DCT-automaat kun je in 4.2 seconden de 100 km/u aantikken.

BMW pakt verder ook lekker door met ingrediënten uit andere M-modellen. Bekend uit M4 (en M5) zijn de guitige sportstoelen met een verlicht M2 logo op schouderhoogte. De spiegels zijn ook vervangen door de typische M-varianten met een enkel pootje. Als je van knopjes houdt zijn de rode startbutton en M1/M2 buttons op het stuur vast wel jouw ding.

Aan de achterzijde is er een zwarte uitlaat met schuine tipjes, maar het front is meer onder handen genomen. Er is een nieuwe design met nieuwe grille, grotere opening, drie kleine slats onderaan in het midden.