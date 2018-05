Beeldschone Ford Sierra RS500 Cosworth is (niet) te duur

Zijn de veilingmeesters op hun achterhoofd gevallen, of is het een terechte prijs?

Sommige auto’s zijn nu eenmaal beter dan andere, zelfs als ze er eigenlijk niet uitzien. De Ford Sierra, normaal gesproke een onwaarschijnlijk saaie auto, werd echter een uitzondering op de regel nadat hij door Aston Martin Tickford onder handen was genomen. De RS500 Cosworth was een evolutie van de minder zeldzame Sierra RS Cosworth (rijtest) en werd daarmee de meest geavanceerde Sierra op de markt.

Discussies over de prijs van de wagen in verhouding tot de esthetische uitstraling van de RS500 zijn onvermijdelijk. Tegenwoordig gaan de bolides voor onbehoorlijke bedragen over de toonbank, maar dankzij de nog altijd bestaande klassiekerbubbel is dit niet per se vreemd te noemen. Vorig jaar nog bespraken we een zwart exemplaar dat de grens van 100.000 Britse ponden ruim had overschreden. In de tussentijd lijkt die torenhoge prijs niet gedaald te zijn. Volgens de veilingmeesters van Silverstone Auctions moet #451, het Diamond White exemplaar dat we hier voor ons hebben, tussen de 90.000 en 105.000 Britse ponden opleveren. Omgerekend is dit, in het ergste geval, bijna 120.000 euro. Ouch.

De aanbiedende partij weet echter, deels, te verklaren waarom de RS500 Cosworth zoveel klinkende centen op moet leveren. Om dit te begrijpen moeten we een kleine stap terug doen. Aanvankelijk werden er 5.545 RS Cosworths gemaakt, waarvan er precies 500 naar Aston Martin zijn gegaan om geconverteerd te worden tot RS500 Cosworth. Van die 500 evolutie-modellen werden er vervolgens slechts 56 in Diamond White uitgevoerd. Echter was juist dit de uitgekozen kleur voor zij die de wagen weer om wilden bouwen tot racewagen. Daarbovenop heeft deze RS500 Cosworth, in tegenstelling tot een groot aantal van zijn broers, een relatief rustige periode achter de rug. De bolide is door zijn twee eigenaren altijd netjes en op tijd naar de garage gebracht en ziet er daarom beeldschoon uit. Het feit dat hij amper 20.000 kilometer heeft gereden is dan ook allerminst verrassend.

Wat zeg je? Dit alles rechtvaardigt de prijs niet? Prima, dan laat je deze kans toch schieten.

Met dank aan Philip voor de tip!