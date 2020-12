BMW M2 Competition krijgt gave livery aangemeten - Autoblog.nl

De BMW M2 Competition met een Nederlandse eigenaar krijgt een livery met een ode aan betere tijden.

We zien het wel vaker, oude racekleuren op nieuwe auto’s. Sommige kleuren zijn namelijk iconisch. Denk maar aan Gulf, Martini of Marlboro. Een beetje autofanaat weet dan gelijk meerdere voorbeelden te noemen van iconische raceauto’s met die kleuren.

Ode aan ode

Bij het project van dit artikel ligt het een beetje anders. Het gaat om een BMW M2 Competition die is voorzien van een race-achtige livery. De oranje kleur wordt door DTM-fanaten wel herkend als de kleur van de Jägermeister-livery. Dat is niet helemaal wat hier aan de hand is.

Je moet het zo zien: de M2 in kwestie is een ode aan bovenstaande, eh, ode. BMW bouwde in 2016 de 2002 Hommage Concept, die iets later in een unieke ‘Turbomeister’ livery gehuld werd. Die laatste is de inspiratie voor de gemodificeerde M2.

M2 Turbomeister

De basis voor de 2002 Hommage is ook een M2, dus in theorie is het makkelijk om de kleuren zo over te brengen. Vergeet even de bijzonder ontworpen lamp- en bumperpartijen en de widebody en je houdt precies een M2 over. De oranje kleur siert de hele auto op, met zwart op de motorkap en schouderlijn van de auto. Ook de witte details in de voorbumper zijn overgenomen. Vervolgens zijn ook alle stickers gekopieerd, met racenummers, de tekst ‘Turbomeister’ in het Jägermeister-lettertype en ook de voorruitsticker. Op de Hommage staat daar ‘2002 Hommage’, hier staat M2 CSL. Dat laatste komen we zo even op terug.

Wrapverf

De origineel Hockenheimzilveren BMW M2 Competition heeft de livery aangemeten gekregen met Topaz Skin. Dit is een nieuw systeem wat een beetje het midden houdt tussen een laklaag en wrap. Het wordt wel aangebracht als lak, dus gespoten, maar hecht zich als wrap. Bovendien zit er een manier van lakbescherming in de ‘wrap’. Het ziet er dus uit als lak, maar mocht je weer klaar zijn met de gekozen kleur, dan kan het er weer af.

M2 CSL

Net viel de term ‘M2 CSL’. Met verschillende methodes is geprobeerd om deze M2 Competition verre van standaard te houden en die CSL-naam te verdienen. Zo is de auto dusdanig lichter gemaakt dat er 110 kg afgesnoept kan worden. Lichtgewicht BBS-velgen helpen daar ook bij en zorgen voor optische verfraaiing. Daarnaast zijn er een hoop kleine modificaties toegepast die de auto sneller moeten maken. Een nieuwe Akrapovic-uitlaat met een ‘unieke soundtrack’ voor de M2 ‘CSL’, bijvoorbeeld. Ook de inlaat is vervangen door een exemplaar van Eventuri, de volledige vering is vernieuwd met aanpassingen van AST en om het geheel weer tot stoppen te dwingen zijn er remmen van Nashin geïnstalleerd. Deze lossen ook een probleem op wat de M2 schijnt te hebben, namelijk dat steentjes vast komen te zitten tussen remschijf en velg. Ook is de software van de auto aangepast om het stuurgedrag, de versnellingsbak en het differentieel achter te verbeteren. Het totaal komt uit op ‘meer dan’ 520 pk en 660 Nm. Niet slecht voor zo’n bommetje.

Omdat deze powertoename en gewichtsbesparing perfect passen bij hoe de M3 (E46) werd geüpgraded naar de M3 CSL, werd die naam gekozen. De eigenaar van de M2 is enorm fan van de M3 CSL, twee vliegen in één klap dus. Om de unieke CSL-conversie compleet te maken werden CSL-badges toegevoegd op de achterkant en in de software. Als je niet beter weet, zou je zeggen dat dit gewoon een CSL is. Er zou trouwens nog een M2 CSL komen van BMW zelf.

Nederlands

Nou zou je bij de oranje laklaag al denken aan ons kikkerlandje, maar de eigenaar van de BMW M2 CSL met de Turbomeister livery komt hier ook daadwerkelijk vandaan! De man achter het project is Marc Rutten, onder sommigen wellicht bekend als @shmarc150. Je zal dan wellicht ook herkennen dat de M2 werd gefotografeerd bij het Louwman Museum. Marc is vaak overal en nergens (zijn auto staat dan ook op Tsjechisch kenteken), dus of de auto hier permanent te zien is, dat is geen garantie. Wel heb je nu makkelijker door of het daadwerkelijk de unieke M2 CSL is.