Man laat zich expres 20 keer flitsen, plan mislukt - Autoblog.nl

De man had – vond hij – een goede reden om zichzelf expres 20 keer te laten flitsen, maar had vooral zichzelf ermee.

We snappen best dat je soms geen zin hebt in je werk. En ook hatelijke gevoelens richting je baas, die komen wel eens voor. In Duitsland was een werknemer echter zo boos op zijn baas, dat hij een sluw plan had bedacht om hem betaald te zetten.

Geflitst

De 23-jarige man pakte een auto die gehuurd dan wel geleased was door zijn baas, een Ford Fiesta, en werd bevriend met een flitspaal. Deze fysieke vorm van regelgeving zou de baas van de man een lesje leren. Met snelheden tot en met 127 km/u reed de man zo’n twintig keer langs de flitspaal om zich expres te laten flitsen. Ook maakte de man lucratief gebruik van de fotofunctie van de paal, door de kiekjes te voorzien van broodjes kebab, middelvingers en gekke bekken.

Een hak zetten

De theorie: technisch gezien stond de auto op naam van de baas. Zo zou de baas 20 boetes op de mat krijgen van ‘zijn’ auto die een ware wegmisbruiker uithangt. Het leek te werken: de bestuurder kon niet geïdentificeerd worden. De perfecte misdaad, toch? Dat bleek heel anders uit te pakken.

Mislukt

De plaatselijke hermandad had wel de data van de Ford Fiesta en een oplettende medewerker zag de auto geparkeerd staan in Bergneustadt, waar dit tafereel zich afspeelde. Zo kon hij in de kraag gevat worden en gaf de man toe zich expres te hebben laten flitsen in de Ford. Bovendien had hij geen rijbewijs en heeft hij dus nogal een kuil gegraven waar hij zelf in is gevallen.

In Duitsland wordt ook de bestuurder geflitst naast het kenteken van de auto. De boete is dan te allen tijde voor de bestuurder die op de foto staat. Kortom: de twintig boetes worden gewoon naar de 23-jarige grappenmaker gestuurd. De les: eerlijk duurt het langst. (via AutoBild)