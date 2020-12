Slimme smartphone flitser blijkt toch dom - Autoblog.nl

Onterecht geflitst worden kan natuurlijk gebeuren, maar dan moet de controlerende BOA wel goed opletten met de controle.

Sinds dit jaar is het oppassen met je smartphone in de auto. Of je het apparaat nu in je hand of op je schoot hebt liggen. Als de nieuwe slimme camera het ziet zal het CJIB worden ingelicht. Daar kijkt een BOA handmatig naar de foto ter controle. Stel je hebt een paprika op je schoot liggen, dan zal de foto in de prullenbak worden gegooid en krijg je geen boete thuisgestuurd. Maar met die controle gaat het niet altijd goed.

Slimme smartphone flitser maakt fout

Stephan Jansen uit Wilnis is de strijd met het OM aangegaan, zo zegt hij tegenover het AD. De beste man heeft een onterechte boete gekregen. De camera en de daarop controlerende BOA oordeelde dat de bestuurder een smartphone in zijn hand had tijdens het rijden. Het ging in werkelijkheid om zijn portemonnee.

Jansen kreeg tot zijn verbazing een boete van 249 euro thuisgestuurd en heeft bezwaar gemaakt. Zijn smartphone is wit en de portemonnee zwart. Een makkelijk zaak, althans dat zou je zeggen. In een reactie met het OM dat een menselijke of technische fout kan gebeuren. Volgens Jansen is het systeem nog niet goed uitgedacht. Hij vraag zich af of de camera wel goed kan zien wat je op dat moment in je hand hebt. De kans is aannemelijk dat controleurs door veel ‘verkeerde’ foto’s moeten gaan. Denk aan iemand met een flesje in de hand of in dit geval een portemonnee.

Niet alleen de boete zelf van de slimme smartphone flitser bleek niet te kloppen. Ook de locatie van de boete was niet kloppende. Moraal van het verhaal is om altijd goed de boete door te lezen en zelf te controleren of het wel terecht is. Zo’n camera kan nog zo slim zijn. Uiteindelijk is het mensenwerk en dat kan een ‘dom’ resultaat opleveren.