BMW M2 Dakar is een dode mus

Brengt BMW eindelijk weer iets cools uit, is het een 1 aprilgrap.

Het is vandaag een heuglijke dag voor BMW-liefhebbers. BMW introduceert niet één, maar twee hele dikke modellen: de M2 Dakar en de M3 Touring GT3 EVO. Lekker bezig! Oh nee, wacht… het is vandaag 1 april. BMW heeft dit geïnterpreteerd als ‘maak mensen blij met een dode mus’-dag.

De eerste dode mus is de BMW M2 Dakar. Aangezien het toch maar een grap is heeft BMW gewoon de naam van Porsche gejat, ook al hebben ze zelf helemaal geen rijke Dakar-historie. Althans, niet met auto’s.

Voor de echte Dakar-look is de M2 voorzien van enorme wielkasten, bodembeplating die doorloopt over de neus, een dakrek, rallylampen en natuurlijk dikke off-roadbanden. De standaard M2-velgen vallen een beetje uit de toon, maar verder is het gewoon een cool ding.

Het was een leuke grap geweest als BMW er écht eentje gebouwd had, maar het blijft nu bij wat laffe renders. In 2011 deed BMW dat beter: toen kwamen ze bij wijze van 1 april grap met een M3 Pickup. Dat wil zeggen: ze hadden er echt eentje gebouwd en vooraf iedereen op het verkeerde been gezet door ermee over de Nürburgring te rijden. Kijk, dat is een 1 aprilgrap.

Zoals gezegd was de M2 Dakar niet de enige prank die BMW voor ons in petto had. Ze presenteerden ook nog de M3 Touring GT3 EVO. Zoals de naam al doet vermoeden is dit een GT3-racewagen met het silhouet van de M3 Touring. Hartstikke cool, maar helaas: wederom een dode mus.