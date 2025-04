Hoera! Corvette is officieel terug in Nederland (en dit betaal je ervoor)

Nee, het is geen 1 april-grap.

Chevrolet is nooit bijster interessant geweest voor Nederland, behalve dan als het een omgekatte Daewoo was. Maar die bouwt Chevrolet niet meer. Logisch dus dat ze niet meer actief zijn in Nederland. Nu maakt echter één model een officiële comeback in Nederland en dat is meteen het gaafste model: de Corvette!

Hedin Automotive is vanaf deze maand officieel Corvette-dealer. In januari openden ze al een Corvette-verdeler in België en nu is ook Nederland aan de beurt. In de showroom in Amsterdam Zuidoost staan de eerste modellen al te schitteren.

De E-Ray is potentieel het meest interessant voor Nederland, want dit is een hybride. Dat is echter niet de enige optie die Hedin aanbiedt. Je kunt kiezen uit de standaard Stingray, de Z06 en de E-Ray. De Stingray heeft een traditionele 6,2 liter V8 met 497 pk, terwijl de Z06 de 5,5 liter flat-plane V8 heeft met 679 pk. De E-Ray heeft weer de 6.2, maar dan met een elektromotor, wat het systeemvermogen op 654 pk brengt.

De grote vraag is: wat kost zoiets in Nederland? Hedin deelt geen prijslijst, maar we kunnen je wel vertellen wat de kant-en-klare voorraadmodellen kosten. De prijzen beginnen bij €212.545 voor een standaard Corvette C8 Convertible. De prijzen lopen op tot €351.371 voor een exemplaar met alle toeters en bellen. Let wel: de voorraadmodellen zijn allemaal normale Stingrays, dus de prijzen van de Z06 en de E-Ray hebben we nog niet.

Twee ton is natuurlijk veel geld, maar een Corvette is tegenwoordig wel een heuse supercar met middenmotor. En je bent nog altijd een ton goedkoper uit dan wanneer je een Ferrari 296 koopt. En een officiële Corvette-dealer in Nederland is sowieso goed nieuws wat ons betreft. Iedere Corvette extra is een mooie aanwinst op de Nederlandse wegen.