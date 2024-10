BMW verplicht zelf roeren in deze prachtige M2

Je moet zelf schakelen in deze BMW M2 30 Years Edition.

Feestje! Als autofabrikanten iets te vieren hebben blijft het meestal niet bij gebak. Dan ben je eigenlijk een soort van verplicht om er een speciaaltje bij te doen. Over auto’s hebben we het dan hè. BMW doet dat helemaal goed met de M2 30 Years Edition.

Feitelijk is dit een zeer smakelijk samengestelde M2 met alle juiste opties en een leuk kleurtje, mits je deze tint kiest. Ten eerste, wat viert BMW eigenlijk? Het merk heeft de slingers uitgehangen omdat ze 30 jaar actief zijn in Mexico. Speciaal voor de Mexicaanse markt heeft BMW de M2 30 Years Edition bedacht. Toch leuk dat ze de compacte M pakken om er een limited edition van te maken.

De M2 30 Years Edition zal in een gelimiteerde oplage gemaakt worden. Er zijn geen specifieke aantallen genoemd, maar dan moet je denken aan een tijdelijke productie. Zolang de voorraad strekt zouden ze in een winkel zeggen.

Er zijn twee kleurtjes om uit te kiezen. Portimao Blau metallic (yes please) en Frozen Pure Grey metallic (ook leuk). Ondanks het woordje metallic is het gewoon een matte kleur. Twee keer mat dus. BMW zet de Mexicanen aan he werk, want iedere 30 Years Edition heeft een handbak. De automaat is niet verkrijgbaar.

De uitrusting is lekker compleet. De kuipstoelen met het rood/zwarte Merino leder bijvoorbeeld. Ook carbon goodies in het interieur en een stuur van alcantara maken onderdeel uit van deze auto. Het vermogen is met 460 pk hetzelfde gebleven.

Voor BMW is het lekker makkelijk dat de productie van de M2 voor Noord-Amerika toch al plaatsvond in Mexico. Het produceren en leveren in hetzelfde land vergemakkelijkt het proces. De prijs ten opzichte van een gewone M2 is omgerekend zo’n 20 ruggen extra. Dat zijn behoorlijk wat taco’s, maar dan kunnen de Mexicanen wel zeggen dat ze een BMW M2 30 Years Edition rijden. Klinkt toch lekker.