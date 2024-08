Blubberdikke BMW M2 doet M3 E30 DTM na

Hoe (on)gepast is het dat de kleinste BMW M een product uit de hoogtijdagen van BMW M eert? Beslis maar op basis van deze letterlijk dikke BMW M2.

Ooit, lang, lang geleden, was BMW M nog niet zo’n compleet over-de-top-sportlabel als nu. De eerste M3 bijvoorbeeld, daarvoor had BMW gewoon voor ogen dat het een raceauto was, waarvan de regels verplichtten dat er een straatmodel kwam. Tegenwoordig is de BMW M3 een dikke sedan omdat het kan. Niks homologatie.

M3 Evolution

Het is dus niet meer nodig om een DTM-auto te pakken, alleen het broodnodige te pakken wat je nodig hebt voor straatgoedkeuring en dan uit te brengen. Toch vormde de auto waar dat precies gebeurde, de M3 DTM die de Sport Evolution werd, de basis voor een project van een firma genaamd Zacoe.

Zij vonden echter een M3 of M4 niet de perfecte basis daarvoor, maar de M2. Tsja, ook dat is al een aardig zwaargewicht ten opzichte van de BMW M3 E30. Dus vooral het visuele gedeelte is ietwat geïnspireerd op de M3 DTM. Wij zien er echter ook wat 3.0 CSL ‘Batmobile’ in.

Zacoe M2 bodykit

Volgens de bouwer, Zacoe, creëert deze koolstofvezel bodykit de ideale combinatie van moderne aerodynamica en ouderwetse vormgeving. Eerlijk is eerlijk, het maakt van de M2 een dikke sjaak. Uiteraard mogen een breedset met dikke putdeksels en een op maat gemaakte diffusor niet ontbreken.

Kopen? Dat zou eventueel kunnen, de site is er wat vaag over. Het lijkt aan de hand van deze computerplaatjes sowieso dat de bodykit voor de BMW M2 van Zacoe nog niet echt bestaat. Wat er niet is, kan nog komen.