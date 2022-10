BMW M2: dit is met M Performance allemaal mogelijk

Het kan niet gek genoeg zijn met de M Performance-onderdelen voor de BMW M2.

Eerder was Manhart al lekker bezig om de M2 te voorzien van allerlei after-market onderdelen, nu is het de beurt aan BMW zelf. De nieuwe M2 is al van zichzelf agressief, maar het kan nog extremer. Dat bewijzen de verschillende M Performance-onderdelen.

BMW M2 met M-Performance-onderdelen

Je kunt je nieuwe BMW helemaal volplempen. We zien dat de carrosserie-add-ons aan de voorkant, zijkant en achterkant zijn gemaakt van met koolstofvezel versterkt plastic (CFRP). De kofferdekselspoiler kan worden vervangen door een stevigere vleugel en gecombineerd worden met een dakspoiler. Overal zien we koolstofvezel: zelfs op de zijspiegelkappen en de bekleding rond de veel bekritiseerde vierkante luchtinlaten aan de voorkant. Tevens is er een titanium demper beschikbaar. Deze is acht kilogram lichter en moet wat meer geluid produceren.

En het is niet alleen voor de show. Nee, BMW zegt dat het ook de aerodynamica ten goede komt. Wat we nog meer zien zijn onder meer een rode trekband met M-merk, zwarte emblemen en het opschrift ‘M Performance’ op de sideskirts. Het interieur kan tevens voorzien worden van wat goodies, waar bepaalde sierpanelen in koolstofvezel en alcantara mogelijk zijn. Er is ook een Pro-stuur met schakelpaddles van koolstofvezel, luxere vloermatten en dorpels.

Keuze genoeg

De catalogus is goed gevuld met opties. Je kunt een verbeterde setup bestellen en optioneel kan BMW M2 uitrusten met uitlaatsierstukken in titanium of koolstofvezel. Velgen zijn tegen een meerprijs leverbaar. Dan krijg je wielen die uit één stuk aluminium gesmeed zijn in de kleur Jet Black of Frozen Gold Bronze. Deze meten 20 inch aan de voorkant en 21 inch aan de achterkant.

De BMW M2 kan 10 millimeter verlaagd worden om het rijgedrag in bochten te optimaliseren. Of dat ook prettig is in het dagelijkse verkeer, wij betwijfelen het. Staat wel vast dat het er lekker uit ziet. Al dit goeds is te bestellen vanaf april 2023.