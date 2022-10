BMW M2 met M Performance Parts is aanslag op je netvlies

Dat de 3.0 CSL als inspiratie is gebruikt heeft de M2 met M Performance Parts niet kunnen redden.

Het zal je vast niet ontgaan zijn: vandaag is de gloednieuwe BMW M2 onthuld. De meningen over het design zijn verdeeld, maar er zijn in ieder geval mensen die hem mooi vinden. Dat is al heel wat.

Voor degenen die de nieuwe M2 niet discutabel genoeg vinden biedt BMW uitkomst. Zoals gewoonlijk hebben ze een pakket met M Performance Parts en die zijn bij de nieuwe M2 heftiger dan ooit.

Je zou bijna denken dat dit de 3.0 CSL Hommage is die we nog te goed hebben van BMW. De twee spoilers zijn namelijk duidelijk geïnspireerd op de 3.0 CSL. Toch kunnen we je verzekeren dat het de M2 met M Performance Parts betreft. De Hommage die er aan zit te komen is gebaseerd op de M4, al was de M2 misschien wel een betere basis geweest.

De foeilelijke schuin geplaatste uitlaten die we kennen van de M3 en de M4 hebben nu ook hun weg gevonden naar de M2. Andere M Performance-toevoegingen zijn er in de vorm van een splitter, side skirts en windgeleiders achter de voor- en achterwielen. Dit alles lijkt regelrecht uit het assortiment van AliExpress te komen.

BMW heeft in ieder geval alles uit de kast getrokken om de M2 zo opvallend mogelijk te maken. Dat is gelukt, maar een auto op laten vallen is ook niet bijster moeilijk. Het is vooral moeilijk om dit op een dusdanige manier te doen dat het nog mooi blijft.