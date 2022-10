Golf GTI 40th Anniversary is een mild speciaaltje

De Golf GTI 40th Anniversary is ietsje minder heet dan de 45th.

De Volkswagen Golf GTI is een waar icoon. De hete hatchback van Volkswagen is al jaren een groot succes. Natuurlijk zijn er betere, snellere, goedkopere of hetere alternatieven, maar bij de GTI gaat het om ‘de som der delen’. Het is een ideale sportieve hatchback met de kwaliteiten van een Volkswagen Golf.

Al vroeg kwam Volkswagen erachter dat allerlei variaties op een thema erg populair zijn. Vandaar dat het ook niet bij gewoon één model, er zijn vele speciaaltjes. Vandaag hebben we de Golf GTI 40th Anniversary Edition voor je.

Was er niet al een ’45’?

De kenner zal roepen dat de 45th Anniversary er al is en daar heeft ‘ie helemaal gelijk in. de Gof GTI 45th Anniversary Edition is een extra hete GTI met de motor van de R, speciaal voor de Europese markt. Met die auto viert Volkswagen dat de Golf GTI 45 jaar in Europa leverbaar is.

De Golf GTI 40th Anniversary Edition viert 40- jaar aanwezig op de Amerikaanse markt. Als je er snel naar kijkt, zou je kunnen zeggen dat het dezelfde auto is met een reflectoren aan de zijkant, maar niets is minder waar.

Golf GTI 40th Anniversary is de Carrera T onder de Golfjes

Volkswagen is een beetje de ‘Carrera T’ kant op gegaan met de 40th Anniversary. Zo is deze uitvoering gebaseerd op de meest eenvoudige GTI, de ‘S’ (er is ook nog een SE en Autobahn-editie).

Deze zijn voorzien van de hoogglans zwarte multispaaks-velgen die wij van de 45th Edition kennen. DOm de velgen ligt 235/35 ‘performance’-rubber, dus geen allseasons die veel US-edities standaard krijgen.

Verder is de Golf GTI 40th Anniversary voorzien van hoogglans zwarte spiegelskappen, skirts, achterspoiler, dak (ja, het hele dak is zwart) en zwarte striping op de zijkant. Nog een verschil met de Europese editie is dat deze de standaardmotor heeft, dus de 2.0 TSI met 245 pk en 350 Nm.

Gelimiteerde oplage

Een sperdifferentieel is standaard, alsmede de elektronisch geregelde dempers. In het interieur zijn er speciale badges en standaard stoffen bekleding.

Volkswagen gaat 1.500 exemplaren bouwen van de Golf GTI 40th Anniversary. Daarvan zullen er 750 een DSG automaat hebben, de andere 750 hebben de handbak (die wij niet kunnen krijgen).

Omgerekend kost deze feestmuts-editie van VW’s bestseller slechts 33.055 euro en 33.855 euro als je de automaat wil. Natuurlijk, de ’45’ die wij in Europa krijgen is heftiger, maar is een simpele GTI met handbak en wat hardware upgrades niet precies wat je wil?

