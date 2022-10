Deze Jaguar E-Type is gewoon een Tesla

Wil je een Jaguar E-Type op batterijen? Dat kan en dan wel met een Tesla-aandrijflijn.

Tsja, elektrische auto’s zien we steeds meer en meer. Ook klassiekers moeten er nu aan geloven. Daarvoor kan je bij ECD Automotive Design aankloppen. Je kent dit bedrijf misschien al van zijn restauratie en aanpassingsprojecten met Land Rovers, met name klassieke Defenders. Deze werden al voorzien van een Tesla-aandrijflijn. Nu is het de beurt aan die andere klassieker.

Jaguar E-Type op batterijen

We hebben het hier over een nieuw project van het Amerikaans bedrijf. ECD Automotive Design komt met een voorproefje van gerestaureerde en aangepaste Jaguar E-Type-auto’s. En net als de Defender biedt ECD ook een Tesla-aandrijflijn voor de E-Type. Moderne technologie in een oud jasje. Maar wat is dat oude jasje uit de jaren zestig toch nog steeds mooi. De klassiek vormgegeven auto kwam zowel in een coupé en roadster-uitvoering en ziet er schitterend uit.

De aandrijflijn van dat andere Amerikaanse bedrijf (Tesla) komt met 450 pk (336 kilowatt) wat goed is voor 320 kilometer reizen binnen de stad. Het opladen duurt ongeveer acht uur. Ben je van je mening dat een elektrische aandrijving echt niet kan in een klassieker als dit, dan kan je kiezen voor een verbrandingsmotor. Er is een GM-afkomstige 450 pk LT1 V8-motor met 8-versnellingsbak afkomstig van de Chevy Corvette, of je kunt volledig historisch gaan met een inline-zes of V12 die meer onderhoud vereist. En geld dus.

Wensen

Bestel je een Jag bij ECD dan kan dit helemaal naar je eigen wens. Er zijn een groot aantal lakopties, variërend van historische tot moderne kleuren. Je kunt zelfs kleuren bestellen uit Jaguar’s 2023-reeks. Natuurlijk vergeet ECD het interieur ook niet. Nappaleder wordt standaard geleverd, maar het is mogelijk om te upgraden naar bijvoorbeeld Spinneybeck-leer dat versleten is of een leergeweven patroon heeft.

Er worden maar 10 tot 12 van dit soort projecten per jaar gebouwd. Voor dit jaar staan er al negen in bestelling. Prijskaartje voor een dergelijke restauratie is ongeveer 300.000,- euro. Eerste leveringen zullen in het voorjaar van 2023 plaatsvinden.

Foto’s via ECD