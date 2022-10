Officieel: BMW M2 is een hoekige puristenbak!

Kijk, eindelijk pakt BMW goed uit met 50 jaar M in vorm van de nieuwe M2.

Met de BMW XM hadden we het bijna opgegeven. 50 jaar BMW M is tot op heden niet super spannend. Tot vandaag. Want BMW heeft zojuist het doek getrokken van de nieuwe M2 en man, wat is dit een dik ding geworden (ook letterlijk). De Duitsers hebben niets aan het toeval overgelaten!

Mogen we het zeggen, ja dat mogen we: eindelijk een BMW die NIET LELIJK IS!

De eerste generatie M2 stond in de schaduw van de BMW M4. Dat is met de tweede generatie nog steeds een beetje zo, maar de auto is nu echt volwassener geworden. Het uiterlijk is een klap dikker in vergelijking met een reguliere 2 Serie. Hier is een flinke klap spinazie tegenaan gegooid. Houden we van. Het is een vrij boxy design geworden.

Uiterlijk

Uitgeklopte wielkasten, een flinke voorbumper minus grote mistlampen en een opvallende achterkant. Dat laatste zal vermoedelijk nog voor de meeste discussie zorgen. En dit is ook een echte BMW M waar we blij van worden. Een romige zescilinder onder de kap in combinatie met achterwielaandrijving. Heerlijk!

De huidige generatie M3 en M4 rijdt echt weer beter in vergelijking met de vorige generatie. Het goede nieuws is dat BMW ook die verbeterde technologie met betrekking tot het chassis en de aandrijving heeft gebracht naar de nieuwe M2. Kortom, op papier leest dit als een heel fijn sturende auto. Moeten we natuurlijk wel even zelf proberen voordat we overhaaste conclusies trekken.

Maten

Met een lengte van 4,58 meter is de nieuwe M2 slechts 214 mm korter dan een M4 Coupé. De sportauto is 119 mm langer dan zijn voorganger. Verder is de M2 een gezonde 1,88 meter breed en 1,40 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,74 meter. Het feit dat de auto iets langer is geworden komt volgens BMW beenruimte van de inzittenden ten goede.

Motor en prestaties

De nieuwe BMW M2 beschikt over een M TwinPower Turbo 3.0 zes-in-lijn benzinemotor. Het blok levert 460 pk, 550 Nm koppel en mag maximaal 7.200 tpm draaien. Standaard gekoppeld aan de M Steptronic automaat met acht verzetten. Maar optioneel mag je ook roeren van BMW! De M2 komt optioneel met een handgeschakelde zesversnellingsbak.

De automaat is natuurlijk de snelste. In 4,1 seconden zit je op 100 km/u. Standaard is de M2 begrensd op 250 km/u. Met het optionele M Drivers Package mag je 285 km/u van BMW. Er zijn drie rijmodi. Road, Sport en Track. Met de M-knoppen op het stuur kun je de gewenste configuratie zelf personaliseren. Iets dat we natuurlijk al kenden van eerdere BMW M-modellen.

M Race Track Package

Standaard op iedere BMW M2 is onder andere climate control, navi, een HiFi geluidssysteem. Tja, opties aanvinken hoort er nu eenmaal bij. En er valt nogal wat te kiezen. Naast gebruikelijke zaken als een Harman Kardon Surround Sound System en een glazen schuif/kanteldak zijn er ook opties waar we het echt warm van krijgen. Ik noem een M Race Track Package. Met deze optie krijg je een carbon dak (kan niet in combi met schuif/kanteldak), M carbon kuipstoelen, carbon interieurtrim, het M Drivers Package en sportiever rubber. Over banden gesproken. De M2 heeft 275/35 ZR19 voor en 285/30 ZR20 achter.

Verbeterde remmen

Een kritiekpunt op de eerste generatie BMW M2 waren onder andere dat de remmen wel erg slapjes bleken. Tijdens serieuze spielerei op het circuit bleek fading gauw op te treden. BMW heeft dit aangepakt met de introductie van M Compound remmen met zes zuigers. Het remsysteem is bovendien instelbaar. De gevoeligheid van het rempedaal kan aangepast worden aan de hand van twee instelmogelijkheden.

M Traction Control

Over instellen gesproken. Het is vandaag de dag heel hip om tractiecontrole op veel manieren in te stellen. De normaalste zaak van de wereld in een raceauto, maar op straatauto’s was het bijzonder. De Mercedes-AMG GT R had het, de nieuwe Porsche 911 GT3 RS heeft het en je voelt hem al aankomen. Ook de nieuwe BMW M2 heeft in totaal 10 instelmogelijkheden voor M Traction Control. Van het voorzichtig toelaten van slip tot een volledige hooligan modus.

Fat shaming

BMW M spreekt over een bijna perfecte 50:50 balans met betrekking tot de gewichtsverdeling. Over dat gewicht gesproken, een beetje fat shaming kunnen we niet laten. De M2 oogt niet alleen dik, het is ook een dikkerd. Het massa ledig gewicht is 1.725 kg. Ter vergelijking, de Maserati GranTurismo MC Stradale uit de Autoblog Garage heeft een massa ledig gewicht van 1.745 kg. Kortom, de M2 is een zware jongen. Misschien toch maar het M Race Track Package aanvinken, de carbon kuipstoelen snoepen 10,8 kg van het gewicht en het carbon dak ongeveer 6 kg.

Zandvoort Blue

Met de nieuwe BMW M2 introduceert het merk ook een reeks nieuwe kleuren. Zoals de afgebeelde Toronto Red metallic, maar met onze oranje bril springt Zandvoort Blue eruit. Klinkt toch grappig. Andere kleuren voor de M2 zijn Alpine White solid, Sapphire Black metallic and Brooklyn Grey metallic. Interessant detail: Toronto Red en Zandvoort Blue zijn twee exclusieve M2-kleuren. BMW is zo blij met Toronto Red dat ze alleen foto’s hebben aangeleverd van de auto in deze kleur.

Concurrentie

Maar stel nu dat je geen BMW M2 wil. Wat zijn de alternatieven? Concurrentie van de bekende merken is er vorm van de RS3 Limousine en de Mercedes-AMG CLA 45 S. Maar dat zijn in beide gevallen geen echte rijdersauto’s. Bovendien is de M2 met 460 pk een stuk krachtiger dan de RS3 (400 pk) en de CLA 45 S (421 pk).

In de sportievere hoek moet je het bij de Porsche 718 Cayman S of de Toyota Supra zoeken. De M2 is dan eigenlijk een betere deal. Praktischer, want er kunnen vier mensen mee en ook nog eens meer bagageruimte. Alleen op prijsgebied kunnen we ze nog niet echt met elkaar vergelijken.

Verkoopstart

Het is nog even wachten. De nieuwe BMW M2 komt in april 2023 op de markt. BMW zelf verwacht dat Duitsland, de Verenigde Staten, Groot-Brittanië, China en Japan de belangrijkste markten gaan zijn voor de compacte coupé. Prijzen worden in een later stadium bekendgemaakt.