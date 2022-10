Frankrijk EIST dat stakers weer gaan werken.

Ze hebben het helemaal gehad met de stakers. Frankrijk eist simpelweg weer dat iedereen aan de slag gaat.

Het zal je vast niet ontgaan, in heel Frankrijk zijn er gestrande Nederlanders. Daarmee bedoelen we niet pensionado’s die vroeger de Renault Scénic-verkopen naar grote hoogte stuwden. Nee, het gaat nu om mensen die zonder benzine zijn komen te zitten. Vanwege grootschalige stakingen is er bijzonder lastig om aan brandstof voor je auto te komen.

Het begint nu dermate erg te worden dat de openbare orde in gevaar komt, aldus de Franse regering. Een beetje staken vinden Fransen niet erg, maar het loopt nu de spuigaten uit.

Frankrijk eist einde staking

Premier Elisabeth Borne heeft de opdracht gegeven om het nodige personeel van de raffinaderij in Normandië (Port-Jérôme) aan het werk te zetten. Dat bevestig Olivier Véran (de regeringswoordvoerder). De gevolgen zijn namelijk ondraaglijk geworden voor veel te veel Fransen.

Hierdoor konden de burgers niet meer met de auto naar werk toe, boodschappen doen of de kinderen ophalen van school. Ook zijn er veel toeristen in Frankrijk die nu geen kant op kunnen. De ANWB kan ze niet helpen, ook al zijn de mensen lid.

Twee weken

De stakingen hebben bij elkaar twee weken geduurd. In Frankrijk zijn er zeven raffinaderijen. Daarvan zijn er zes gesloten wegens stakingen. De vakbonden eisen maar liefst 10% loonsverhoging voor TotalEnergies. Vandaag was er een gesprek gepland tussen TotalEnergies (eigenaar van de raffinaderijen) en de vakbonden.

Let wel, niet alle vakbonden zijn het eens met deze rigoreuze actie. Sterker nog, de meerderheid van de vakbonden vinden de acties veel te heftig. Ze wijzen de staking dan ook af. Dat is een van de belangrijkere redenen waarom de overheid de opdracht geeft om weer aan de gang te gaan. Hopelijk kunnen ome Henk en tante Ingrid weer terugkeren.

Via: Heise.de