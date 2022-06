BREEK: BMW geeft de M4 kleinere nieren

BMW heeft een aangename verrassing op deze maandag: een gecamoufleerde M4 met kleinere nieren!

We beginnen er voorzichtig aan te wennen, maar de grote nieren van BMW zijn ongetwijfeld het meest controversiële design-element sinds de Bangle Butt. De 4 Serie is al twee jaar geleden onthuld, maar nog steeds zijn de meningen verdeeld over de grille. Het lijkt er echter niet op dat BMW zich hier iets van aantrekt.

Toch krijgen we vandaag een verrassing te zien. Onze landgenoot en tevens BMW M-baas Franciscus van Meel deelt op zijn Instagram namelijk hele interessante foto’s. Daarmee bedoelen we niet dat hij een Rob Kamphuesje heeft gedaan, maar dat hij foto’s heeft gepost van een mysterieuze gecamoufleerde auto. Het lijkt om een M4 te gaan, maar dan wel eentje met kleinere nieren. Halleluja!

Franciscus (wij mogen Frank zeggen) geeft verder geen tekst en uitleg bij de foto’s, maar we hebben een heel sterk vermoeden wat voor auto dit is. Er gingen namelijk geruchten dat BMW ter ere van het jubileum van BMW M met een hommage aan de 3.0 CSL zou komen. Als we naar de spoilers (meervoud!) kijken kan het bijna niet missen: dit is inderdaad een hommage aan de 3.0 CSL. De geruchten zijn dus bij deze bevestigd.

Aan de zijkant is duidelijk te zien dat de BMW M4 als basis dient. Het is dus vooral een hele dikke versie van de M4, niet zozeer een coachbuild. De auto zal alleen geen M4 CSL gaan heten, want die is er natuurlijk al. De naam blijft dus nog even een verrassing.

Als we de wrap nader bestuderen zien we nog een interessante hint: op de achterkant staat ‘6MT FTW’. Deze 3.0 CSL hommage krijgt dus sowieso een handgeschakelde zesbak. Dit in tegenstelling tot de M4 CSL, die alleen met automaat te krijgen is.

Op de wrap staat nog iets te lezen: ‘I like it rare’. Dit betekent waarschijnlijk niet dat het een halfgare auto wordt, maar dat het een hele zeldzame auto wordt. Volgens de geruchten gaat BMW maar 50 stuks bouwen. Dat klinkt geloofwaardig, want toevallig is dat precies het aantal kaarsjes dat BMW M mag uitblazen.

Volgens diezelfde geruchten zou er een prijskaartje van 6 á 7 ton aan hangen. Dat lijkt ons wel erg gortig voor een M4 met een grote spoiler en andere bumpers. We hopen stiekem dat de geruchten er op dit punt helemaal naast zitten. Toch kun je er vanuit gaan dat deze auto schreeuwend duur wordt. Maar dan heb je in ieder geval wel een mooie grille.