Welke EV’s kan je in 2022 nog rijden?

Als je nu een nieuwe EV wil, welke auto’s kun je dit jaar nog rijden?

Met chiptekorten binnen in de autoindustrie is het helemaal niet meer zo vanzelfsprekend dat je nieuwe auto snel geleverd wordt. In het ergste geval moet je maanden op je nieuwe auto wachten. In samenwerking met Mobility Service gingen we eens een rondje om te kijken welke EV’s je nog in 2022 kunt rijden als je NU een nieuwe auto wenst.

Mobility Service heeft een groot voordeel ten opzichte van een particulier. Het leasebedrijf kan als organisatie (sneller) leveren. Als jij als nieuwe klant bij een dealer is het vaak achteraan aansluiten. Hieronder een lijstje met elektrische auto’s die nieuw geleverd worden en je nog gewoon dit jaar kunt rijden!

1. Tesla Model Y – direct

Het praktische broertje van de Tesla Model 3. Misschien afgezien van het uiterlijk, is de Model Y de aantrekkelijkste van de twee. Meer bagageruimte, makkelijker instappen en wat wellicht ook meespeelt: het is de nieuwste van de twee. Tesla zelf zegt tussen december 2022 en februari 2023 te leveren, maar Mobility Service heeft de elektrische auto per direct voor je.

2. CUPRA Born – direct

De Volkswagen ID.3 is een prima EV als je een hatchback zoekt. Een uiterlijk met wat meer peper is de CUPRA Born. Spaanse peper in het geval van dit automerk. De aandrijflijn en het vermogen is met 204 pk gelijk aan dat van de ID.3. De looks van de CUPRA zijn echter een stuk meer uitgesproken (lees: minder saai) om naar te kijken, met zijn koperen accenten bijvoorbeeld. En per direct leverbaar!

3. Hyundai IONIQ 5 – direct

De voorlopige autoverkoopcijfers wijzen uit dat de Kia EV6 de populairste elektrische Koreaan is. Wil je de techniek van de Kia, maar kunnen de looks van deze auto je niet bekoren? Dan is de Hyundai IONIQ 5 een interessant alternatief. Hyundai kiest voor retro elementen waardoor de looks van de EV bijna als een concept car aanvoelen. En per direct verkrijgbaar.

4. Skoda Enyaq iV – direct

De Skoda Enyaq iV regelrechte favoriet onder Nederlanders. Praktisch, ruim, prima rijbereik van zo’n 500 kilometer WLTP en voor veel mensen bereikbaar. Direct te rijden, mocht je daar interesse in hebben. Daar staat tegenover dat je wel een EV hebt waar ook duizenden andere landgenoten in te vinden zijn. Dikke kans dat je buurman hem ook heeft.

5. Volkswagen ID.5 Pro – direct

De ID.4 kennen we al een tijdje. De ID.5 is de nieuwste telg. Het is technisch gezien een variant op de ID.4, maar dan met een aflopende daklijn. Bij Audi zouden ze dat een Sportback noemen. Doen ze ook, want daar is de Q4 e-tron Sportback het levende bewijs van. De elektrische gladjakker in vorm van de Volkswagen ID.5 Pro is direct leverbaar.

6. Polestar 2 – direct

Een bekende. En nog steeds goed leverbaar. De Polestar 2 heeft zichzelf al goed bewezen. De dikste en helaas ook de prijzigste uitvoering beschikt over 408 pk. Heb je het nodig, nee. Maar leuk is ‘ie wel. Die variant zie je overigens niet al te vaak rijden en dat heeft natuurlijk met het prijskaartje te maken. De meer gebruikelijke variant is de Standard range Single Motor. Niet super snel, echter met een 0-100 tijd van 7,4 sec vlot genoeg voor de meesten van ons.

7. Opel Mokka-E – direct

Een no-nonsense elektrische auto. Staat op het platform van andere bekende EV’s uit de koker van Stellantis. Denk aan de Peugeot e-2008. De Opel is per direct leverbaar. Als je durf kun je hem in het groen bestellen. Er zijn helaas maar weinig mensen die dat ook daadwerkelijk doen. Jammer!

8. Nissan Ariya – direct

Je begint ze steeds vaker te zien. En niet zonder reden. De Nissan Ariya is een prima elektrische crossover als je daar naar op zoek bent. De EV heeft een maximaal bereik van 500 kilometer, twee batterij-opties en vierwielaandrijving

9. MG5 – snel leverbaar

Dat waren alle direct leverbare EV’s. Dan blijft er nog een rijtje auto’s over die wat langer op zich laten wachten. Je hoeft het minste geduld te hebben voor de MG5. Deze EV uit China is snel leverbaar en ook populair. Een gevalletje value for money. Het is in principe de eerste elektrische station op de Nederlandse markt.

10. Opel Corsa-e – oktober 2022

We hebben heel veel crosovers gehad. Is er dan niks anders? Jawel, gelukkig wel. Een kleine elektrische auto is de Opel Corsa-e. Samen met de Peugeot e-208 een populaire auto in zijn segment. Je kunt deze EV nog deze maand rijden mocht je de beslissing maken.

11. Renault Megane E-Tech – november 2022

Deze zomer geïntroduceerd en echt een fijne dagelijkse EV. Helemaal als je een Android-gebruiker bent, want het infotainment is deze auto is op Google gericht. Net als bij Volvo en Polestar overigens. Je moet een paar weken geduld hebben, maar de Megane E-Tech is al in november te rijden.

12. Volkswagen ID.4 Pro – november 2022

Is de ID.5 met zijn aflopende daklijn wat te exotisch voor je? Of wil je niet je hoofd stoten als je achterin plaatsneemt. In dat geval is de wat meer conventionele Volkswagen ID.4 een lekkere praktische keuze.

13. BMW i4 – december 2022

Eén van de meest fijn rijdende elektrische sedans is de BMW i4. Je ziet ze nog niet super veel rijden in vergelijking met een Tesla Model 3. Wat dat betreft kom je wat origineler voor de dag. Je moet er wel geduld voor hebben, maar de EV is nog in 2022 te rijden. December om precies te zijn.

14. Volkswagen ID. Buzz – december 2022

De leukste nieuwkomer van 2022? Jij mag het zeggen. Maar de Volkswagen ID. Buzz is in elk geval een elektrische auto waar veel mensen halsreikend naar uitkijken. Dit najaar komt de Buzz naar onze markt en in december, dit jaar dus, kan er nog een levering plaatsvinden. Nice!