Officieel: Alfa Romeo Giulia GTA is beest van een auto

De drie iconische letters van Alfa Romeo, GTA, zijn terug. En boy, wat is dit een product om enthousiast van te worden.

De Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio was nu niet bepaald verlegen om paardenkrachten. Met 510 pk kon de Italiaan het prima opnemen tegen de Mercedes-AMG C63 S (510 pk) en de BMW M3 met het Competition Package (450 pk). Alfa gaat nu nog een stapje verder met een hardcore model. De overtreffende trap komt in vorm van de Giulia GTA. Zie het als een Jaguar XE SV Project 8, maar dan van Alfa Romeo.

GTA

Ondanks het missen van de Quadrifoglio-benaming is deze auto in de basis inderdaad een Giulia Quadrifoglio. Maar jij en ik begrijpen ook dat de modelnaam dan wel heel erg lang zou worden. Met het oog op het verleden klinkt Giulia GTA ook wel lekker moeten we zeggen.

Techniek

Onder de kap nog steeds de 2.9-liter biturbo V6 motor. De Gran Turismo Alleggerita is goed voor maar liefst 540 pk. Ook heeft Alfa Romeo het nodige gewicht weten te snoepen. De GTA weegt 100 kg minder in vergelijking de Giulia Quadrifoglio. Het gewicht komt nu uit op 1.520 kg. De Giulia GTA sprint met Launch Control in 3,6 seconden naar 100 km/u.

Bellissima!

De aerodynamische verbeteringen aan de GTA zijn ontwikkeld door Alfa Romeo in samenwerking met Sauber Engineering. Wat weer een knipoog is naar de Formule 1. De auto is 50 mm breder in vergelijking met een Quadrifoglio. Verder is de ophanging aangepast.

Enkele bijzondere kenmerken van de sedan zijn de opvallende carbon achterspoiler, het centrale titanium uitlaatsysteem van Akrapovič en de 20-inch wielen met centrale moeren. In het interieur een overdaad aan alcantara, zoals het een Italiaanse auto betaamt. Verder is de achterbank verwijderd, wat de Giulia tot een tweezitter maakt. Op de plek waar normaal de achterstoelen zitten kun je nu een helm en een brandblusser kwijt.

Twee smaakjes

De auto komt er als GTA en als GTAm. Laatstgenoemde is de extreemste versie die je op de foto’s ziet staan. De GTA heeft bijvoorbeeld wél een achterbank, terwijl de GTAm dat niet heeft.

Gelimiteerd

De Alfa Romeo Giulia GTA bestellen is er niet zomaar bij. Het automerk gaat slechts 500 stuks maken van de ultieme sedan. De orderboeken zijn vanaf heden geopend, dus wees er snel bij voordat alle 500 orders gevuld zijn. Met de aankoop komt naast de auto ook je eigen Bell helmet met een GTA livery, je eigen racepak van Alpinestars, een autohoes van Goodwool en een rijtraining van de Alfa Romeo Driving Academy. Het gehele aankoopproces verloopt van A tot Z via een productspecialist van Alfa Romeo.

Prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekend. Het is tevens onduidelijk hoeveel GTA’s er naar Nederland komen. De première van de GTA verloopt nu digitaal. Eigenlijk zou deze auto de ster van de show worden op de Autosalon van Genève.