BMW M3 politieauto is de droom van ieder jochie

Altijd al in een M3 willen sturen? Ga dan werken als agent in Australië, waar ze de BMW M3 gebruiken als politieauto.

Hier in Nederland mag je als agent achter het stuur plaatsnemen van een Audi A6 Avant of een Mercedes B-klasse. Jippie. Wil je spannendere politieauto’s dan moet je de koffers pakken en naar de andere kant van de wereld verhuizen. In Australië pakken ze het namelijk anders aan als het gaat om de politieauto.

Al jaren is het zo in Down Under dat ze serieus krachtige auto’s onderdeel laten uitmaken van de vloot voor de Victoria Police Highway Patrol. Dit soort auto’s worden ingezet voor taken op de snelweg, waaronder assisteren bij achtervolgingen. En dan is 300 pk niet voldoende, aldus de Aussies.

Enkele jaren geleden werd de M5 Competition met 625 pk al toegevoegd aan de vloot. Daar komt nu de BMW M3 Competition als politieauto bij. Niet de gewone 480 pk sterke M3, maar inderdaad meteen de Competition. All-in, zo doen ze dat als het gaat om de politieauto in Australië.

510 pk, 650 Nm koppel en een sprint naar de honderd in 3,9 seconden. De boefjes in AUS moeten serieus hun best doen om daar aan te kunnen ontsnappen. In de basis zijn het witte M3’s met een livery eroverheen geplakt. Een Alpina B3 is misschien wat meer incognito en daardoor beter geschikt als dienstwagen. Interesseert ze niets, daar in Australië. Gewoon een dikke BMW M3 Competition politieauto. Juistem!