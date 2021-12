Motorfietsen tellerstand: hoe staat het ervoor?

Sinds afgelopen zomer is het verplicht voor erkende garagebedrijven om de tellerstand van motorfietsen te registeren. Wat is hier het effect van geweest?

In het geval van personenauto’s en lichte bedrijfswagens was het al heel normaal. Erkende bedrijven die geregistreerd staan bij de RDW moeten de tellerstand registeren. Dergelijke regels gelden heel lang niet voor motorfietsen. Om ook fraude tegen te gaan bij motoren is het sinds 1 juli verplicht om de tellerstand te registeren bij erkende garagebedrijven.

Motorfietsen tellerstand

De RDW zegt dat er op dit moment al bij meer dan 68.000 motorfietsen een tellerstand is geregistreerd sinds de invoering van de nieuwe wet. In totaal komt dat aantal op meer dan 100.000 tellerstanden. Motorfietsen die bij een erkende garage binnenkomen voor onderhoud, reparatie of een bandenwissel krijgen te maken met zo’n registratie. Ook opname in de bedrijfsvoorraad en tenaamstelling van een motor is zo’n registratiemoment.

Dit is goed nieuws voor eigenaren van een motorfiets. Want zo is er meer informatie beschikbaar over de historie van de tweewieler. Net als bij je eigen personenauto en een lichte bedrijfswagen kun je bij een motorfiets een RDW-Voertuigrapport aanvragen. Daarmee kun je het verleden met betrekking tot registraties van je eigen motorfiets teruglezen.